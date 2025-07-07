Букмекеры уверены, что Шахтер не заметит первого соперника в Лиге Европы

10 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес».

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд пробиться в следующий раунд. Специалисты не верят в успех финского коллектива и считают, что подопечные Арды Турана не заметят сопротивления от соперника.

Шансы Шахтера и Ильвеса в первом матче:

Шахтер Донецк – 1,23

Ничья – 5,90

Ильвес Тампере – 11,50

Шансы команд на проход во второй раунд:

Шахтер Донецк – 1,06

Ильвес Тампере – 7,80

Накануне «горняки» провели два товарищеских матча, чтобы лучше подготовиться к старту в Лиге Европы. 4 июля украинская команда с минимальным счетом одолела хорватскую «Горицу» (1:0), а через два дня «горняки» не сумели одолеть чешский «Словацко» – 0:0.