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Лига Европы
07 июля 2025, 12:27 | Обновлено 07 июля 2025, 12:43
354
0

Букмекеры уверены, что Шахтер не заметит первого соперника в Лиге Европы

Подопечные Арды Турана стартуют в первом квалификационном раунде 10 июля

07 июля 2025, 12:27 | Обновлено 07 июля 2025, 12:43
354
0
Букмекеры уверены, что Шахтер не заметит первого соперника в Лиге Европы
ФК Шахтер Донецк

10 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес».

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд пробиться в следующий раунд. Специалисты не верят в успех финского коллектива и считают, что подопечные Арды Турана не заметят сопротивления от соперника.

Шансы Шахтера и Ильвеса в первом матче:

  • Шахтер Донецк – 1,23
  • Ничья – 5,90
  • Ильвес Тампере – 11,50

Шансы команд на проход во второй раунд:

  • Шахтер Донецк – 1,06
  • Ильвес Тампере – 7,80

Накануне «горняки» провели два товарищеских матча, чтобы лучше подготовиться к старту в Лиге Европы. 4 июля украинская команда с минимальным счетом одолела хорватскую «Горицу» (1:0), а через два дня «горняки» не сумели одолеть чешский «Словацко» – 0:0.

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес - Шахтер Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес котировки букмекеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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