Букмекеры уверены, что Шахтер не заметит первого соперника в Лиге Европы
Подопечные Арды Турана стартуют в первом квалификационном раунде 10 июля
10 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес».
Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд пробиться в следующий раунд. Специалисты не верят в успех финского коллектива и считают, что подопечные Арды Турана не заметят сопротивления от соперника.
Шансы Шахтера и Ильвеса в первом матче:
- Шахтер Донецк – 1,23
- Ничья – 5,90
- Ильвес Тампере – 11,50
Шансы команд на проход во второй раунд:
- Шахтер Донецк – 1,06
- Ильвес Тампере – 7,80
Накануне «горняки» провели два товарищеских матча, чтобы лучше подготовиться к старту в Лиге Европы. 4 июля украинская команда с минимальным счетом одолела хорватскую «Горицу» (1:0), а через два дня «горняки» не сумели одолеть чешский «Словацко» – 0:0.
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