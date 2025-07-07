Барселона не обрадуется. Бавария согласовала контракт со звездой
Луис Диас может стать игроком немецкого гранда
Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диаз привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Bild.
По информации источника, 28-летний футболист согласовал условий контракта с немецким грандом. При этом переговоров между клубами еще не было.
В пошедшем сезоне Луис Диас провел провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании Луиса Диаса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Великан-ЛЧ уже побежден – время просто наслаждаться футбольной жизнью
«Галатасарай» не хочет покупать вратаря из «ПСЖ»