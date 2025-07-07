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Англия
07 июля 2025, 12:07 | Обновлено 07 июля 2025, 12:13
338
0

Барселона не обрадуется. Бавария согласовала контракт со звездой

Луис Диас может стать игроком немецкого гранда

07 июля 2025, 12:07 | Обновлено 07 июля 2025, 12:13
338
0
Барселона не обрадуется. Бавария согласовала контракт со звездой
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диаз привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Bild.

По информации источника, 28-летний футболист согласовал условий контракта с немецким грандом. При этом переговоров между клубами еще не было.

В пошедшем сезоне Луис Диас провел провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании Луиса Диаса.

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Луис Диас Бавария Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Барселона
Даниил Кирияка Источник: Bild
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