Барселона не обрадуется. Бавария согласовала контракт со звездой

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диаз привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Bild.

По информации источника, 28-летний футболист согласовал условий контракта с немецким грандом. При этом переговоров между клубами еще не было.

В пошедшем сезоне Луис Диас провел провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании Луиса Диаса.