Барселона после провала с Нико Уильямсом нацелилась на другую звезду

Каталонская «Барселона» интересуется колумбийским вингером английского «Ливерпуля» Луисом Диасом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «чиньо-гранатовые» переключили свое внимание на 28-летнего футболиста после провала в переговорах с Нико Уильямсом, который официально продлил свой контракт с «Атлетиком» Бильбао.

Также отмечается, что Маркус Решфорд из «Манчестер Юнайтед» до сих пор хочет перейти в «Барселону».

В сезоне 2024/25 Луис Диас провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.