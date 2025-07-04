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  4. Барселона после провала с Нико Уильямсом нацелилась на другую звезду
Испания
04 июля 2025, 15:45 |
570
0

Барселона после провала с Нико Уильямсом нацелилась на другую звезду

Луис Диас может покинуть «Ливерпуль»

04 июля 2025, 15:45 |
570
0
Барселона после провала с Нико Уильямсом нацелилась на другую звезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Каталонская «Барселона» интересуется колумбийским вингером английского «Ливерпуля» Луисом Диасом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «чиньо-гранатовые» переключили свое внимание на 28-летнего футболиста после провала в переговорах с Нико Уильямсом, который официально продлил свой контракт с «Атлетиком» Бильбао.

Также отмечается, что Маркус Решфорд из «Манчестер Юнайтед» до сих пор хочет перейти в «Барселону».

В сезоне 2024/25 Луис Диас провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

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Нико Уильямс Маркус Рэшфорд Луис Диас Ливерпуль Манчестер Юнайтед Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Атлетик Бильбао
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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