Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Металлиста 1925 назвал цели команды на следующий сезон
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 11:42 |
787
0

Президент Металлиста 1925 назвал цели команды на следующий сезон

Владимир Носов хочет, чтобы команда закрепилась в верхней части таблицы УПЛ

07 июля 2025, 11:42 |
787
0
Президент Металлиста 1925 назвал цели команды на следующий сезон
ТСН. Владимир Носов

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов назвал цели команды на следующий сезон:

– «Металлист 1925» не скрывает высоких амбиций, но с результатами на поле пока не все убедительно, несмотря на возвращение в УПЛ. В чем вы видите причину и как планируете это исправить?

– В первую очередь, нужно понимать, что сейчас изменения происходят не только на футбольном поле, но и в других составляющих клуба. В новом сезоне вы увидите совершенно другую команду – как в плане комплектации, так и в общем подходе к развитию. Команда будет меняться, становиться более конкурентоспособной. Это не только вопрос тренера или футболистов, это комплексный процесс.

– Какие задачи будете ставить перед командой на следующий сезон?

– Спортивная цель – закрепиться в верхней части Премьер-лиги. Глобальная задача – продолжить создавать полноценную структуру клуба, которая уже в ближайшее время позволит достойно конкурировать с ведущими украинскими командами. Мы строим клуб на годы, а не на несколько сезонов. Поэтому важно сейчас заложить прочный фундамент, который будет работать на долгую перспективу

Ранее сообщалось о том, что эс-игрок сборной Украины стал тренером «Металлиста 1925».

По теме:
Хорн – Полесье – 1:3. Видео голов и обзор матча
Носов двумя словами отреагировал на слухи о переговорах с Пиоли
Семь футболистов U-19 получили шанс проявить себя в киевском клубе
Владимир Носов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925
Даниил Кирияка Источник: Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 07 июля 2025, 06:50 1
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Карло считает, что награда должна была достаться Паоло Мальдини

Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Футбол | 07 июля 2025, 08:26 0
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»

Тренер указал на дверь Давиду Алабе

К радости Зинченко? Аль-Хиляль оформил трансфер топового левого защитника
Футбол | 07.07.2025, 12:11
К радости Зинченко? Аль-Хиляль оформил трансфер топового левого защитника
К радости Зинченко? Аль-Хиляль оформил трансфер топового левого защитника
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Футбол | 07.07.2025, 07:56
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне
Футбол | 07.07.2025, 11:20
Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне
Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алекандр УСИК: «Дюбуа боится. Но у меня тоже есть страх»
Алекандр УСИК: «Дюбуа боится. Но у меня тоже есть страх»
05.07.2025, 17:15
Бокс
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
06.07.2025, 01:43
Футбол
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
06.07.2025, 09:10 15
Футбол
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
06.07.2025, 19:22 15
Футбол
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
06.07.2025, 06:30
Футбол
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
05.07.2025, 10:40
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
06.07.2025, 22:29
Бокс
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
05.07.2025, 21:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем