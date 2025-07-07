Президент Металлиста 1925 назвал цели команды на следующий сезон

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов назвал цели команды на следующий сезон:

– «Металлист 1925» не скрывает высоких амбиций, но с результатами на поле пока не все убедительно, несмотря на возвращение в УПЛ. В чем вы видите причину и как планируете это исправить?

– В первую очередь, нужно понимать, что сейчас изменения происходят не только на футбольном поле, но и в других составляющих клуба. В новом сезоне вы увидите совершенно другую команду – как в плане комплектации, так и в общем подходе к развитию. Команда будет меняться, становиться более конкурентоспособной. Это не только вопрос тренера или футболистов, это комплексный процесс.

– Какие задачи будете ставить перед командой на следующий сезон?

– Спортивная цель – закрепиться в верхней части Премьер-лиги. Глобальная задача – продолжить создавать полноценную структуру клуба, которая уже в ближайшее время позволит достойно конкурировать с ведущими украинскими командами. Мы строим клуб на годы, а не на несколько сезонов. Поэтому важно сейчас заложить прочный фундамент, который будет работать на долгую перспективу

Ранее сообщалось о том, что эс-игрок сборной Украины стал тренером «Металлиста 1925».