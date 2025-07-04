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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины стал тренером Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 20:48 | Обновлено 04 июля 2025, 21:06
1725
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины стал тренером Металлиста 1925

Шахов вошел в штаб Бартуловича

04 июля 2025, 20:48 | Обновлено 04 июля 2025, 21:06
1725
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины стал тренером Металлиста 1925
ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о назначении известного в прошлом хавбека Евгения Шахова в тренерский штаб команды – молодой специалист стал ассистентом наставника Младена Бартуловича.

34-летний Шахов известен по выступлениям за Днепр, Арсенал Киев, Зарю, ПАОК, Лечче и другие команды, а также отыграл 7 матчей за сборную Украины.

Клуб сообщил, что у Шахова есть лицензия категории B, а с осени тренер начнет обучение для получения лицензии A.

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Евгений Шахов Металлист 1925 Младен Бартулович Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
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