ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины стал тренером Металлиста 1925

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о назначении известного в прошлом хавбека Евгения Шахова в тренерский штаб команды – молодой специалист стал ассистентом наставника Младена Бартуловича.

34-летний Шахов известен по выступлениям за Днепр, Арсенал Киев, Зарю, ПАОК, Лечче и другие команды, а также отыграл 7 матчей за сборную Украины.

Клуб сообщил, что у Шахова есть лицензия категории B, а с осени тренер начнет обучение для получения лицензии A.