Металлист 1925 проводит спарринг с Карабахом. Стартовые составы

«Металлист 1925» учебно-тренировочные сборы проводит в Австрии. В понедельник, 7 июля, харьковский клуб проведет третий из запланированных спаррингов.

Соперником команды Младена Бартуловича станет «Карабах». В прошлом сезоне команда стала чемпионом Азербайджана. В 36 матчах «Карабах» набрал 89 очков.

«Металлист 1925» уже сыграл два спарринга на сборах в Австрии. Команда Младена Бартуловича со счетом 2:0 обыграла румынский клуб «Ботошани». А во втором контрольном матче «Металлист 1925» проиграл «Панатинаикосу» 0:3

Матч «Металлист 1925» – «Карабах» начнется в 18:30. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Металлиста 1925».