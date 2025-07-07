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Англия
07 июля 2025, 10:48 |
552
1

У Челси проблемы. Нужна продажа на серьезные деньги

Английский клуб рискует не заявить новичков на Лигу чемпионов

07 июля 2025, 10:48 |
552
1
У Челси проблемы. Нужна продажа на серьезные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Лондонский «Челси» рискует не заявить новичков на предстоящий сезон Лиги чемпионов, сообщает The Times.

По информации источника, в случае, если английский гранд не совершит продаж на 60 миллионов евро, то клуб не сможет заявить новичков на Лигу чемпионов 2025/26.

К «синим» в летнее трансферное окно уже присоединились Джейми Байно-Гиттенс, Жоау Педру, Лиам Делап, Мамаду Сарр, Майк Пендерс, Эстевао и Дарио Эссуго. Также «Челси» интересуется ганским вингеом «Вест Хэма» Мохамеддом Кудусом.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» нацелился на английского вингера.

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Переговоры идут. Ювентус нацелился на английского вингера
Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лига чемпионов Джейми Байно-Гиттенс Лиам Делап Жоао Педро Жункейра Эстевао Виллиан (Мессиньо) Мохаммед Кудус Вест Хэм
Даниил Кирияка Источник: The Times
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Микола Унгурян
невчасно Міша з допінгом вчудив, продали б його і вирівняли звітність))))
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