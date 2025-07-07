У Челси проблемы. Нужна продажа на серьезные деньги

Лондонский «Челси» рискует не заявить новичков на предстоящий сезон Лиги чемпионов, сообщает The Times.

По информации источника, в случае, если английский гранд не совершит продаж на 60 миллионов евро, то клуб не сможет заявить новичков на Лигу чемпионов 2025/26.

К «синим» в летнее трансферное окно уже присоединились Джейми Байно-Гиттенс, Жоау Педру, Лиам Делап, Мамаду Сарр, Майк Пендерс, Эстевао и Дарио Эссуго. Также «Челси» интересуется ганским вингеом «Вест Хэма» Мохамеддом Кудусом.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» нацелился на английского вингера.