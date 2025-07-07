У Челси проблемы. Нужна продажа на серьезные деньги
Английский клуб рискует не заявить новичков на Лигу чемпионов
Лондонский «Челси» рискует не заявить новичков на предстоящий сезон Лиги чемпионов, сообщает The Times.
По информации источника, в случае, если английский гранд не совершит продаж на 60 миллионов евро, то клуб не сможет заявить новичков на Лигу чемпионов 2025/26.
К «синим» в летнее трансферное окно уже присоединились Джейми Байно-Гиттенс, Жоау Педру, Лиам Делап, Мамаду Сарр, Майк Пендерс, Эстевао и Дарио Эссуго. Также «Челси» интересуется ганским вингеом «Вест Хэма» Мохамеддом Кудусом.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» нацелился на английского вингера.
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