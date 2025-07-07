Реал – второй. Букмекеры назвали фаворита Клубного чемпионата мира
Специалисты считают, что французский ПСЖ имеет самые высокие шансы на победу в турнире
4 и 5 июля состоялись матчи 1/4 финала клубного чемпионата мира, по итогам которых определились четыре сильнейшие команды турнира.
Борьбу на этой стадии прекратили два представителя Европы – «Бавария» уступила ПСЖ (0:2), а дортмундская «Боруссия» не сумела переиграть мадридский «Реал».
Накануне полуфинальных поединков букмекеры назвали фаворита на победу в турнире. Самые большие шансы на успех имеет французский ПСЖ, его главным конкурентом букмекеры считают испанский «Реал», а вот в бразильский «Флуминенсе» верят меньше всего.
Фавориты на победу в Клубном чемпионате мира (по мнению букмекеров):
(накануне поединков 1/2 финала)
- ПСЖ – 2,20
- Реал Мадрид – 2,70
- Челси – 3,50
- Флуминенсе – 12.00
На стадии полуфиналов «Флуминесе» встретится с «Челси» (8 июля), а в другом противостоянии сильнейшего определят ПСЖ и «Реал» (9 июля). Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.
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