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Клубный чемпионат мира
07 июля 2025, 10:15 | Обновлено 07 июля 2025, 11:00
1216
2

Реал – второй. Букмекеры назвали фаворита Клубного чемпионата мира

Специалисты считают, что французский ПСЖ имеет самые высокие шансы на победу в турнире

07 июля 2025, 10:15 | Обновлено 07 июля 2025, 11:00
1216
2
Реал – второй. Букмекеры назвали фаворита Клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ и Усан Дембеле

4 и 5 июля состоялись матчи 1/4 финала клубного чемпионата мира, по итогам которых определились четыре сильнейшие команды турнира.

Борьбу на этой стадии прекратили два представителя Европы – «Бавария» уступила ПСЖ (0:2), а дортмундская «Боруссия» не сумела переиграть мадридский «Реал».

Накануне полуфинальных поединков букмекеры назвали фаворита на победу в турнире. Самые большие шансы на успех имеет французский ПСЖ, его главным конкурентом букмекеры считают испанский «Реал», а вот в бразильский «Флуминенсе» верят меньше всего.

Фавориты на победу в Клубном чемпионате мира (по мнению букмекеров):

(накануне поединков 1/2 финала)

  1. ПСЖ – 2,20
  2. Реал Мадрид – 2,70
  3. Челси – 3,50
  4. Флуминенсе – 12.00

На стадии полуфиналов «Флуминесе» встретится с «Челси» (8 июля), а в другом противостоянии сильнейшего определят ПСЖ и «Реал» (9 июля). Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Реал Мадрид Челси Флуминенсе котировки букмекеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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ivankondrat96
Побачимо у півфіналі
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+1
Микола Унгурян
побачимо. РМ вміє дивувати, однозначно що пара ПСЖ-РМ сильніша.
але, враховуючи турнірну сітку і втому то цілком можливо що сам трофей виграє клуб з ншої частини сітки
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