Реал – второй. Букмекеры назвали фаворита Клубного чемпионата мира

4 и 5 июля состоялись матчи 1/4 финала клубного чемпионата мира, по итогам которых определились четыре сильнейшие команды турнира.

Борьбу на этой стадии прекратили два представителя Европы – «Бавария» уступила ПСЖ (0:2), а дортмундская «Боруссия» не сумела переиграть мадридский «Реал».

Накануне полуфинальных поединков букмекеры назвали фаворита на победу в турнире. Самые большие шансы на успех имеет французский ПСЖ, его главным конкурентом букмекеры считают испанский «Реал», а вот в бразильский «Флуминенсе» верят меньше всего.

Фавориты на победу в Клубном чемпионате мира (по мнению букмекеров):

(накануне поединков 1/2 финала)

ПСЖ – 2,20 Реал Мадрид – 2,70 Челси – 3,50 Флуминенсе – 12.00

На стадии полуфиналов «Флуминесе» встретится с «Челси» (8 июля), а в другом противостоянии сильнейшего определят ПСЖ и «Реал» (9 июля). Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.