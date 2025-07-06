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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 12:13 |
135
0

Реал лидирует по количеству призовых на клубном чемпионате мира

Кто входит в топ-10 клубов с наибольшими призовыми на турнире?

06 июля 2025, 12:13 |
135
0
Реал лидирует по количеству призовых на клубном чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Завершились четвертьфиналы клубного чемпионата мира.

После этой стадии были обновлены данные о призовых, которые уже заработали клубы на турнире этого года.

Наибольшую сумму на данный момент заработал мадридский «Реал» – 72,89 млн евро.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  • 72,89 млн евро – Реал (Испания)
  • 66,43 млн евро – ПСЖ (Франция)
  • 52,32 млн евро – Флуминенсе (Бразилия)
  • 50,83 млн евро – Челси (Англия)
  • 48,97 млн евро – Бавария (Германия)
  • 45,43 млн евро – Боруссия (Германия)
  • 42,51 млн евро – Манчестер Сити (Англия)6
  • 34,26 млн евро – Палмейрас (Бразилия)
  • 32,35 млн евро – Интер (Италия)
  • 29,39 млн евро – Аль-Хильяль (Саудовская Аравия)
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Реал Мадрид ПСЖ Флуминенсе Челси клубный чемпионат мира по футболу статистика призовые Бавария Боруссия Дортмунд Манчестер Сити Палмейрас Интер Милан Аль-Хиляль
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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