Клубный чемпионат мира06 июля 2025, 12:13 |
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Реал лидирует по количеству призовых на клубном чемпионате мира
Кто входит в топ-10 клубов с наибольшими призовыми на турнире?
06 июля 2025, 12:13 |
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Завершились четвертьфиналы клубного чемпионата мира.
После этой стадии были обновлены данные о призовых, которые уже заработали клубы на турнире этого года.
Наибольшую сумму на данный момент заработал мадридский «Реал» – 72,89 млн евро.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- 72,89 млн евро – Реал (Испания)
- 66,43 млн евро – ПСЖ (Франция)
- 52,32 млн евро – Флуминенсе (Бразилия)
- 50,83 млн евро – Челси (Англия)
- 48,97 млн евро – Бавария (Германия)
- 45,43 млн евро – Боруссия (Германия)
- 42,51 млн евро – Манчестер Сити (Англия)6
- 34,26 млн евро – Палмейрас (Бразилия)
- 32,35 млн евро – Интер (Италия)
- 29,39 млн евро – Аль-Хильяль (Саудовская Аравия)
🏆 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda en çok para kazanan takımlar belli oldu.💰💼— FutbolArena (@futbolarena) July 6, 2025
💸 Zirvede: Real Madrid!
📈 Sürpriz takım: Fluminense! pic.twitter.com/8a3O6pOULM
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