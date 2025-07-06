Реал лидирует по количеству призовых на клубном чемпионате мира

Завершились четвертьфиналы клубного чемпионата мира.

После этой стадии были обновлены данные о призовых, которые уже заработали клубы на турнире этого года.

Наибольшую сумму на данный момент заработал мадридский «Реал» – 72,89 млн евро.

Топ-10 выглядит следующим образом:

72,89 млн евро – Реал (Испания)

66,43 млн евро – ПСЖ (Франция)

52,32 млн евро – Флуминенсе (Бразилия)

50,83 млн евро – Челси (Англия)

48,97 млн евро – Бавария (Германия)

45,43 млн евро – Боруссия (Германия)

42,51 млн евро – Манчестер Сити (Англия)6

34,26 млн евро – Палмейрас (Бразилия)

32,35 млн евро – Интер (Италия)

29,39 млн евро – Аль-Хильяль (Саудовская Аравия)