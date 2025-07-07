Легенда Барсы назвал лучшего игрока, с которым играл. Не Месси и не Роналду

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Деку назвал лучшего футболиста, с которым он играл:

«Я играл с ранним Месси и ранним Криштиану. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Роналдиньо. Из всех, с кем я играл, Роналдиньо был лучшим. У него были потрясающая техника. Он делал вещи, которые кардинально отличались от других.

Самый совершенный игрок, с которым я когда-либо играл – Месси.

В Криштиану Роналду меня впечатляет то, что он постоянно хочет учиться. В начале своей карьеры он не нарушал правил».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» выставила за дверь 7 футболистов.