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07 июля 2025, 09:57 | Обновлено 07 июля 2025, 09:58
629
0

Легенда Барсы назвал лучшего игрока, с которым играл. Не Месси и не Роналду

Деку выделил Роналдиньо

07 июля 2025, 09:57 | Обновлено 07 июля 2025, 09:58
629
0
Легенда Барсы назвал лучшего игрока, с которым играл. Не Месси и не Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Деку назвал лучшего футболиста, с которым он играл:

«Я играл с ранним Месси и ранним Криштиану. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Роналдиньо. Из всех, с кем я играл, Роналдиньо был лучшим. У него были потрясающая техника. Он делал вещи, которые кардинально отличались от других.

Самый совершенный игрок, с которым я когда-либо играл – Месси.

В Криштиану Роналду меня впечатляет то, что он постоянно хочет учиться. В начале своей карьеры он не нарушал правил».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» выставила за дверь 7 футболистов.

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Роналдиньо Деку Лионель Месси Криштиану Роналду Барселона
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
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