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  4. Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Испания
29 июня 2025, 21:27 |
891
0

Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба

Деку хочет устроить чистку в команде

29 июня 2025, 21:27 |
891
0
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку составил список из 7 футболистов, которые должны покинуть клуб. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, в этот список вошли вратари Марк-Андре тер Штеген и Иньяки Пенья, защитник Андреас Кристенсен, полузащитники Ориоль Ромеу и Пабло Торре, а также нападающие Ансу Фати и Пау Виктор.

Сезон Ла Лиги 2024/25 «Барселона» под руководством Ханси Флика завершила на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 88 очков в 38 матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Ансу Фати на правах аренды перейдет в «Монако».

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Деку Ансу Фати Марк-Андре тер Штеген Ориоль Ромеу Пау Виктор Пабло Торре Иньяки Пенья Андреас Кристенсен Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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