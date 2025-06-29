Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку составил список из 7 футболистов, которые должны покинуть клуб. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, в этот список вошли вратари Марк-Андре тер Штеген и Иньяки Пенья, защитник Андреас Кристенсен, полузащитники Ориоль Ромеу и Пабло Торре, а также нападающие Ансу Фати и Пау Виктор.

Сезон Ла Лиги 2024/25 «Барселона» под руководством Ханси Флика завершила на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 88 очков в 38 матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Ансу Фати на правах аренды перейдет в «Монако».