Игрок сборной Украины согласился перейти в Италию. Но есть проблема

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

По информации турецкой прессы, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы несколько команд из Италии, Англии и Франции. «Сине-бордовые» готовы отпустить одного из своих лидеров, но планируют получить, как минимум, 15 млн евро.

Главным претендентом на украинца считается представитель Серии А «Лацио», который сделал два предложения о трансфере. «Трабзонспор» отклонил оба варианта из-за низкой суммы перехода – клуб не устроила цена в 9, а потом 12 млн евро.

Сообщается, что Батагову нравится идея перебраться в чемпионат Италии – он сообщил об этом руководству, однако защитник не будет форсировать события и ждет результата переговоров между командами.

В сезоне 2024/25 защитник провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Арсения с турецким клубом истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 4,5 млн евро.