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Турция
28 июня 2025, 14:12 | Обновлено 28 июня 2025, 14:18
1856
0

Трабзонспору предложили десять миллионов евро за игрока сборной Украины

Турецкий клуб отказался продавать Арсения Батагова

28 июня 2025, 14:12 | Обновлено 28 июня 2025, 14:18
1856
0
Трабзонспору предложили десять миллионов евро за игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть Суперлигу во время летнего трансферного окна.

Турецкий клуб сообщил, что получил предложение о переходе 23-летнего футболиста, но ответил отказом. Президент Эртугрул Доган не назвал команду, которая заинтересована в услугах Батагова, однако признался, что сумма потенциального трансфера составила десять миллионов евро.

«Трабзонспор» изначально не планировал продавать украинца, так как считает его одним из лидеров «сине-бордовых» в новом сезоне. После некоторого времени Доган согласился отпустить защитника, но теперь требует за него 15-20 млн евро.

Предложения, которые будут ниже этой суммы, в Турции рассматривать не планируют. Клуб Суперлиги уверен, что Батагов будет прогрессировать и через год или два будет его трансферная стоимость увеличится.

В сезоне 2024/25 защитник провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Арсения с турецким клубом истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 4,5 млн евро.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов трансферы
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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