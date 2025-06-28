Трабзонспору предложили десять миллионов евро за игрока сборной Украины

Защитник «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть Суперлигу во время летнего трансферного окна.

Турецкий клуб сообщил, что получил предложение о переходе 23-летнего футболиста, но ответил отказом. Президент Эртугрул Доган не назвал команду, которая заинтересована в услугах Батагова, однако признался, что сумма потенциального трансфера составила десять миллионов евро.

«Трабзонспор» изначально не планировал продавать украинца, так как считает его одним из лидеров «сине-бордовых» в новом сезоне. После некоторого времени Доган согласился отпустить защитника, но теперь требует за него 15-20 млн евро.

Предложения, которые будут ниже этой суммы, в Турции рассматривать не планируют. Клуб Суперлиги уверен, что Батагов будет прогрессировать и через год или два будет его трансферная стоимость увеличится.

В сезоне 2024/25 защитник провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Арсения с турецким клубом истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 4,5 млн евро.