Англия, Италия, Франция? Трабзонспор может продать игрока сборной Украины
Турецкий клуб согласился отпустить Арсения Батагова, но ждет привлекательного предложения
Защитник «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть Суперлигу во время летнего трансферного окна.
Изначально турецкий клуб выступал против ухода 23-летнего футболиста, но из-за огромного количества предложений изменил свое мнение. Президент Эртугрул Доган готов отпустить Батагова, но при одном условии – если поступит привлекательное финансовое предложение.
«Трабзонспор» видит в украинце одного из лидеров клуба в новом сезоне, поэтому требует за его трансфер около 20 млн евро. В услугах Батагова заинтересованы несколько клубов из топовых лиг Европы – итальянский ФК «Лацио», английский «Брайтон», французский «Ланс».
В сезоне 2024/25 защитник провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Арсения с турецким клубом истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 4,5 млн евро.
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