Реброву посоветовали вызвать в национальную сборную 23-летнего легионера

Бывший футболист киевского «Динамо» Василий Кардаш поделился мнением по поводу игры и перспектив защитника турецкого «Трабзонспора» Арсения Батагова.

Он считает, что 23-летний игрок давно является сформированным футболистом и стучится в дверь сине-желтой команды, которую возглавляет Сергей Ребров:

«Батагов – это сформированный футболист. Он сумел проявить себя в турецком «Трабзонспоре», пишут, что его кровь из носа хочет пригласить «Фенербахче». Это – признание, тем более что стамбульский клуб тренирует Жозе Моуринью, возглавлявший «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и он, как никто, разбирается в игроках.

Сергей Ребров, уверен, имеет достаточно информации по защитнику. Что он хочет в нем видеть – это вопрос к тренеру национальной сборной.

Из опыта работы с Батаговым скажу, что у него очень хороший пас, острые разрезные передачи проходят, что мы и видели в играх на Евро, хорошо читает игру. Может быть, ему нужно добавить в компоненте отбора мяча. Конечно, он классный игрок достаточно высокого уровня. Вызывать ли его – выбор Реброва, но он уже настойчиво стучится в дверь национальной команды», – считает Кардаш.

В сезоне 2024/25 Батагов провел 23 матча на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал один ассист.