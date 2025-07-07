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  4. Деку назвал фаворитов чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
07 июля 2025, 12:30 |
481
0

Деку назвал фаворитов чемпионата мира 2026

Португалец выделил сборные Испании и Аргентины

07 июля 2025, 12:30 |
481
0
Деку назвал фаворитов чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку назвал фаворитов на чемпионат мира 2026:

«Испания — самая организованная команда на данный момент. Она — среди фаворитов чемпионата мира.

Прежде всего, всегда нужно учитывать Аргентину, у которой очень сильный тренер — Лионель Скалони.

После этих двух главных фаворитов я бы поставил Бразилию, Францию, Португалию и Германию, которая сейчас находится в процессе построения команды».

Ранее сообщалось о том, что легенда «Барсы» назвал лучшего игрока, с которым играл.

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Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
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