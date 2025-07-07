Чемпионат мира07 июля 2025, 12:30 |
481
0
Деку назвал фаворитов чемпионата мира 2026
Португалец выделил сборные Испании и Аргентины
07 июля 2025, 12:30 |
481
0
Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку назвал фаворитов на чемпионат мира 2026:
«Испания — самая организованная команда на данный момент. Она — среди фаворитов чемпионата мира.
Прежде всего, всегда нужно учитывать Аргентину, у которой очень сильный тренер — Лионель Скалони.
После этих двух главных фаворитов я бы поставил Бразилию, Францию, Португалию и Германию, которая сейчас находится в процессе построения команды».
Ранее сообщалось о том, что легенда «Барсы» назвал лучшего игрока, с которым играл.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 июля 2025, 09:14 2
Александр может сразиться с Джейком Полом
Футбол | 07 июля 2025, 12:46 0
«Аль-Ахли» пытается подписать аргентинца
Футбол | 07.07.2025, 04:03
Футбол | 07.07.2025, 08:26
Футбол | 07.07.2025, 11:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.07.2025, 22:16
06.07.2025, 01:43 1
05.07.2025, 08:57 9
06.07.2025, 22:29
06.07.2025, 00:12
06.07.2025, 08:31 9
05.07.2025, 14:07 1
05.07.2025, 21:58