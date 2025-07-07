Деку назвал фаворитов чемпионата мира 2026

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку назвал фаворитов на чемпионат мира 2026:

«Испания — самая организованная команда на данный момент. Она — среди фаворитов чемпионата мира.

Прежде всего, всегда нужно учитывать Аргентину, у которой очень сильный тренер — Лионель Скалони.

После этих двух главных фаворитов я бы поставил Бразилию, Францию, Португалию и Германию, которая сейчас находится в процессе построения команды».

Ранее сообщалось о том, что легенда «Барсы» назвал лучшего игрока, с которым играл.