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  4. «Я доволен». Патрик ван Леувен прокомментировал матч с Браво
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 08:56 |
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«Я доволен». Патрик ван Леувен прокомментировал матч с Браво

Нидерландский коуч добыл первую победу у руля криворожского клуба

07 июля 2025, 08:56 |
230
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«Я доволен». Патрик ван Леувен прокомментировал матч с Браво
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен

Нидерландский тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен прокомментировал матч с «Браво», в котором его команда победила со счетом 1:0:

– Какие выводы можно сделать после этого спарринга?

– План перед матчем заключался в том, чтобы играть двумя составами: первый тайм – один состав команды, второй тайм – другой, чтобы все провели по 45 минут на поле. Нам удалось это реализовать – мы действовали организованно, каждый игрок получил физическую нагрузку в течение 45 минут.

– Все ли запланированное команда сегодня выполнила на поле?

– Мы создали несколько опасных моментов в атаке. В первом тайме могли сыграть лучше и отличиться в воротах соперника. Зато было несколько опасных моментов у наших ворот, но ребята хорошо защищались. Я доволен тем, как команда провела первую половину игры.

– Как оцените первую игру наших трех новичков: Бара Лина, Кемкина и Бекаваца?

– Во втором тайме играли молодые футболисты «Кривбасса». Они хорошо справились с организацией игры, создавали моменты. На мой взгляд, Кемкин отлично показал себя на поле, помог в построении атак. Наша защитная связка также проявила себя неплохо. В целом все было на хорошем уровне.

Бар Лин справился со своими задачами, хорошо действовал с мячом. Думаю, нам еще нужно лучше организовать игру в защите. Бекавац в первом тайме также хорошо действовал, хотя тренируется с нами всего неделю – так что это хорошее начало для него в «Кривбассе».

– Как в целом оцените ход сборов?

– У нас хорошие летние сборы, выполняем большой объем работы ежедневно. Тренируемся два раза в день – работаем над физической подготовкой, тактикой и техникой игроков. На данный момент я доволен тем, как идут дела.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» переиграл «Браво» благодаря позднему голу.

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Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу контрольные матчи УПЛ
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
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