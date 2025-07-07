Пополнение для Трубина и Ко. 126-миллионный форвард может перейти в Бенфику

Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс привлекает внимание лиссабонской «Бенфики», сообщает A Bola.

По информации источника, клубы ведут переговоры про трансферу 25-летнего футболиста.

Вторую половину прошедшего сезона Жоау Феликс на правах аренды провел в составе «Милана». Всего за 41 сыгранных матч он забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

Летом 2019 Жоау Феликс перешел из «Бенфики» в «Атлетико» Мадрид за 126 миллионов евро.

В «Бенфике» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Ранее сообщалось о том, что легендарный одноклубник Трубина завершил карьеру в Европе.