Пополнение для Трубина и Ко. 126-миллионный форвард может перейти в Бенфику
Жоау Феликс привлекает внимание португальского клуба
Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс привлекает внимание лиссабонской «Бенфики», сообщает A Bola.
По информации источника, клубы ведут переговоры про трансферу 25-летнего футболиста.
Вторую половину прошедшего сезона Жоау Феликс на правах аренды провел в составе «Милана». Всего за 41 сыгранных матч он забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.
Летом 2019 Жоау Феликс перешел из «Бенфики» в «Атлетико» Мадрид за 126 миллионов евро.
В «Бенфике» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
Ранее сообщалось о том, что легендарный одноклубник Трубина завершил карьеру в Европе.
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