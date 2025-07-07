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  4. Пополнение для Трубина и Ко. 126-миллионный форвард может перейти в Бенфику
Португалия
07 июля 2025, 08:27 |
1626
0

Пополнение для Трубина и Ко. 126-миллионный форвард может перейти в Бенфику

Жоау Феликс привлекает внимание португальского клуба

07 июля 2025, 08:27 |
1626
0
Пополнение для Трубина и Ко. 126-миллионный форвард может перейти в Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс привлекает внимание лиссабонской «Бенфики», сообщает A Bola.

По информации источника, клубы ведут переговоры про трансферу 25-летнего футболиста.

Вторую половину прошедшего сезона Жоау Феликс на правах аренды провел в составе «Милана». Всего за 41 сыгранных матч он забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

Летом 2019 Жоау Феликс перешел из «Бенфики» в «Атлетико» Мадрид за 126 миллионов евро.

В «Бенфике» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Ранее сообщалось о том, что легендарный одноклубник Трубина завершил карьеру в Европе.

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Жоау Феликс Бенфика Челси Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Милан
Даниил Кирияка Источник: A Bola
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