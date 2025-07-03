ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный одноклубник Трубина завершил карьеру. Но есть нюанс

Аргентинский полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария официально объявил о завершении европейской карьеры. Аргентинец продолжит выступать на родине.

«Сегодня пора вернуться домой. Моя европейская карьера окончилась. Прошло много лет, я играл за много клубов и еду, полон незабываемых впечатлений.

За 18 лет в Европе я не только наслаждался жизнью в прекрасных городах, но и в великолепных клубах со многими прекрасными людьми. Я получил друзей, которых я всегда буду хранить в своем сердце. Каждый из невероятных моментов, которые я пережил, сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. А быть избитым, плакать, злиться, вставать и двигаться вперед, несомненно, являлось частью моего развития и роста как футболиста и как личности.

Я не устану благодарить каждый клуб, в котором я был, за все, что они для меня сделали: «Бенфике», «Реалу», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентусу» за то, что они помогли мне вырасти как игроку и как личности. В каждом клубе мне удалось найти хороших партнеров по команде и сотрудников (поваров, людей, ответственных за экипировку, физиотерапевтов, врачей и всех тех людей, которых никто не видит и не знает, но которые неустанно работают, чтобы помочь нам). Я никогда их не забуду.

Я приехал совсем молодым в 2007 году, с родителями и сестрами, со страхами и неуверенностью. Понемногу я рос, взрослел, и сегодня окружен их любовью, а также любовью моей жены и дочерей.

Благодарю вас, Португалия, Испания, Англия, Франция и Италия за то, что открыли мне свои двери. До свидания», – написал Анхель.

За время европейской карьеры Анхель выступал за Бенфику, мадридский Реал, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Ювентус. В следующем сезоне аргентинец будет выступать на родине.