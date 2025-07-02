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Франция
02 июля 2025, 20:10 |
3258
0

Не ПСЖ и Борнмут. Названы клубы, которые могут спасти трансфер Забарного

Переезд Ильи в Париж может зависеть от «Лилля» и «Нанта»

02 июля 2025, 20:10 |
3258
0
Не ПСЖ и Борнмут. Названы клубы, которые могут спасти трансфер Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание Sport.fr.

По информации источника, переговоры о трансфере 22-летнего игрока продолжаются, главной проблемой является цена игрока. «Борнмут» хочет получить за украинца 75 миллионов евро, а «ПСЖ» не готов платить такие деньги.

Однако отмечается, что помочь парижанам оформить трансфер могут два других клуба из Лиги 1: «Лилль» и «Нант». Дело в том, что «Борнмут» интересуется их центральными защитниками, Бафоде Диаките и Натаном Зезе соответственно, и будет более настроен отпустить Забарного в «ПСЖ», если в ближайшее время сможет подписать одного из двух центрбеков.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

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Бафоде Диаките трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Лилль Нант
Дмитрий Вус Источник: Sport.fr
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