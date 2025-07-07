Ванат не обрадуется. Сандерленд сделал предложение по нападающему Реала
Гонсало Гарсия привлекает внимание английского клуба
Испанский нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия привлекает внимание «Сандерленда», сообщает Fichajes.
По информации источника, английский клуб сделал предложение по 21-летнему футболисту в размере 30 миллионов евро + 25 процентов от будущего трансфера. При этом для «Реала» будет прописан пункт выкупа Гонсало за 40 миллионов евро.
Гонсало Гарсия является лучшим бомбардиром чемпионата мира – 4 забитых мяч и 1 голевая передача. Веб-портал Trasfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ хочет забрать у «Динамо» звезду.
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