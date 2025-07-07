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  4. Ванат не обрадуется. Сандерленд сделал предложение по нападающему Реала
Англия
07 июля 2025, 07:35 |
639
1

Ванат не обрадуется. Сандерленд сделал предложение по нападающему Реала

Гонсало Гарсия привлекает внимание английского клуба

07 июля 2025, 07:35 |
639
1
Ванат не обрадуется. Сандерленд сделал предложение по нападающему Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

Испанский нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия привлекает внимание «Сандерленда», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб сделал предложение по 21-летнему футболисту в размере 30 миллионов евро + 25 процентов от будущего трансфера. При этом для «Реала» будет прописан пункт выкупа Гонсало за 40 миллионов евро.

Гонсало Гарсия является лучшим бомбардиром чемпионата мира – 4 забитых мяч и 1 голевая передача. Веб-портал Trasfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ хочет забрать у «Динамо» звезду.

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Гонсало Гарсия Реал Мадрид Сандерленд трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Xvalenok03
Коты от ваната нос воротят.
Наверное это коты леоненко.
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