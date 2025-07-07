Ванат не обрадуется. Сандерленд сделал предложение по нападающему Реала

Испанский нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия привлекает внимание «Сандерленда», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб сделал предложение по 21-летнему футболисту в размере 30 миллионов евро + 25 процентов от будущего трансфера. При этом для «Реала» будет прописан пункт выкупа Гонсало за 40 миллионов евро.

Гонсало Гарсия является лучшим бомбардиром чемпионата мира – 4 забитых мяч и 1 голевая передача. Веб-портал Trasfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ хочет забрать у «Динамо» звезду.