Полузащитник сборной Украины прокомментировал свою травму

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Егор Назарина прокомментировал повреждение, полученной в матче с «Горице»:

– В прошлом спарринге ты получил травму, казалось, серьезную. Как себя чувствуешь и что тебя беспокоило?

– Да, казалось, серьезно, но, слава Богу, все хорошо. Сейчас ничего не беспокоит, и я очень рад этому.

В прошедшем сезоне Егор Назарина провел 18 матчей на клубном уровне и отличился 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Кевин получил приз лучшему игроку сезона в «Шахтере».