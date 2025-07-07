Полузащитник сборной Украины прокомментировал свою травму
Егора Назарину уже ничего не тревожит
Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Егор Назарина прокомментировал повреждение, полученной в матче с «Горице»:
– В прошлом спарринге ты получил травму, казалось, серьезную. Как себя чувствуешь и что тебя беспокоило?
– Да, казалось, серьезно, но, слава Богу, все хорошо. Сейчас ничего не беспокоит, и я очень рад этому.
В прошедшем сезоне Егор Назарина провел 18 матчей на клубном уровне и отличился 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что Кевин получил приз лучшему игроку сезона в «Шахтере».
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