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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 07:21 |
506
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Полузащитник сборной Украины прокомментировал свою травму

Егора Назарину уже ничего не тревожит

07 июля 2025, 07:21 |
506
0
Полузащитник сборной Украины прокомментировал свою травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Назарина

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Егор Назарина прокомментировал повреждение, полученной в матче с «Горице»:

– В прошлом спарринге ты получил травму, казалось, серьезную. Как себя чувствуешь и что тебя беспокоило?

– Да, казалось, серьезно, но, слава Богу, все хорошо. Сейчас ничего не беспокоит, и я очень рад этому.

В прошедшем сезоне Егор Назарина провел 18 матчей на клубном уровне и отличился 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Кевин получил приз лучшему игроку сезона в «Шахтере».

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Егор Назарина травма Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
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