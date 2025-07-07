Александрия нацелилась на подписание ивуарийского защитника
Жослен Беиратш выступал за Шериф из Тирасполя
25-летний ивуарийский защитник Жослен Беиратш может стать игроком «Александрии».
Серебряный призер УПЛ сезона 2024/25 ведет переговоры по трансферу и в ближайшее время может усилить центр обороны за счет ивуарийского легионера.
Беиратш обладает яркими физическими характеристиками (рост – 192 см) и является универсальным защитником, способным эффективно действовать обеими ногами.
В его карьере были итальянский «Джорджоне», албанские «Тирана» и «Динамо», а последним клубом защитника был молдавский «Шериф» Тирасполь.
Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Если все детали будут согласованы, Беиратш присоединится к «Александрии» в статусе свободного агента.
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