Александрия нацелилась на подписание ивуарийского защитника

25-летний ивуарийский защитник Жослен Беиратш может стать игроком «Александрии».

Серебряный призер УПЛ сезона 2024/25 ведет переговоры по трансферу и в ближайшее время может усилить центр обороны за счет ивуарийского легионера.

Беиратш обладает яркими физическими характеристиками (рост – 192 см) и является универсальным защитником, способным эффективно действовать обеими ногами.

В его карьере были итальянский «Джорджоне», албанские «Тирана» и «Динамо», а последним клубом защитника был молдавский «Шериф» Тирасполь.

Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Если все детали будут согласованы, Беиратш присоединится к «Александрии» в статусе свободного агента.