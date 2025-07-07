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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 04:06 | Обновлено 07 июля 2025, 05:13
158
0

Александрия нацелилась на подписание ивуарийского защитника

Жослен Беиратш выступал за Шериф из Тирасполя

07 июля 2025, 04:06 | Обновлено 07 июля 2025, 05:13
158
0
Александрия нацелилась на подписание ивуарийского защитника
Жослен Беиратш

25-летний ивуарийский защитник Жослен Беиратш может стать игроком «Александрии».

Серебряный призер УПЛ сезона 2024/25 ведет переговоры по трансферу и в ближайшее время может усилить центр обороны за счет ивуарийского легионера.

Беиратш обладает яркими физическими характеристиками (рост – 192 см) и является универсальным защитником, способным эффективно действовать обеими ногами.

В его карьере были итальянский «Джорджоне», албанские «Тирана» и «Динамо», а последним клубом защитника был молдавский «Шериф» Тирасполь.

Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Если все детали будут согласованы, Беиратш присоединится к «Александрии» в статусе свободного агента.

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Шериф Тирасполь Александрия трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке свободный агент
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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