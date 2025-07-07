Главный тренер Кудровки рассказал, какая задача в УПЛ стоит перед командой

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов в интервью Sport.ua рассказал, какая задача в УПЛ стоит перед командой:

«Задание на сезон? Конечно, сохранить прописку в элите. Говорить о том, что мы будем бороться за еврокубки, будет неправильным. В первом сезоне мы хотим адаптироваться и, соответственно, сохранить прописку в высшем дивизионе. Будем бороться, чтобы в каждом поединке постараться брать очки.

У нас амбициозный президент, у которого было желание и оно передалось команде, попасть в первую четверку. Когда мы оказались в переходных матчах, аппетиты возросли. Нам удалось обыграть «Ворсклу» и выйти в УПЛ.

Были аутсайдерами в противостоянием с «Ворсклой»? Мы это понимали, но делали свою работу. Конечно, без волнения не обошлось, все-таки это был уже другой уровень. Первые 20 минут первого матча показали, что мы долго входили в игру, привыкали к этой борьбе. А когда пришли в чувство, собрались и начали играть в свой футбол. Перед вторым матчем мы были уверены в своих силах. Конечно, качество игроков полтавской «Ворсклы» было выше, но мы чувствовали, что у нас есть команда, дух, и за счет этого «Кудровка» добилась нужного результата.

Мы тренируемся в обычном режиме. Разве что занятия стали более интенсивными, с большим объемом работы. Мы понимаем, что уровень наших соперников будет на порядок выше, чем в первой лиге, и если мы будет часто терять мяч, его нужно возвращать, а для этого нужно хорошая физическая подготовка. Над этим мы тоже очень серьезно работаем. А там посмотрим, что из этого выйдет. Но в любом случае у нас паники нет, мы знаем, куда попали. Важно, что все футболисты работает по максимуму и с большим желанием.

Первый матч в УПЛ против «Александрии»? Мы знаем, что в команде произошли большие изменения, но конкретно оппонента будем изучать немного позже. Мы сейчас занимаемся своим делом, готовимся, чтобы была возможность «Александрию» удивить».