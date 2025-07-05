Тренер дебютанта УПЛ: «Паники у нас нет, мы знаем, куда попали»
Наставник «Кудровки» Василий Баранов дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
В предстоящем сезоне в украинской Премьер-лиге дебютируют сразу три новичка. Одним из них будет «Кудровка», представляющая Черниговскую область.
О подготовке коллектива к сезону и планах на ближайшее будущее в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал главный тренер команды Василий Баранов.
– Василий Анатольевич, как проходит подготовка к новому сезону?
– Спаррингом против «Шахтера» U-19 мы завершили 12-ти дневный первый этап работы, в котором закладывали фундамент физических кондиций. Сейчас у команды будет несколько выходных, а потом продолжим готовиться к своему дебютному сезону в УПЛ.
– Понятно, что в новом сезоне будут новые требования. Насколько к этому «Кудровка» готова?
– Будем пытаться сделать все, чтобы команда подошла к чемпионату в наилучших кондициях. Но, в принципе, все покажет некоторое время после старта сезона, как мы будем идти по дистанции.
– Сильно ли будет изменен состав по сравнению с прошлым сезоном?
– У нас есть несколько футболистов, которых мы подписали, но есть и исполнители, пребывающие на просмотре. Но при этом я не сторонник того, чтобы полностью менять состав. Думаю, мы ограничимся порядок шести-семи игроков. Попытаемся усилить каждую линию своей команды, поскольку по качеству футболистов требования первой лиги и УПЛ заметно отличаются. Хотя важно, чтобы не было перебора по новым людям, поскольку за короткое время такую команду очень сложно привести к общему знаменателю.
– А вообще, какие позиции у «Кудровки» наиболее горячие?
– Как я уже сказал, мы хотим увидеть новых игроков в каждой линии, но именно тех, которые усилят «Кудровку». Они должны быть качественнее тех, кто у нас на контракте. Но здесь не все так просто, есть ведь запросы игроков по контракту, но есть и финансовые возможности клуба…
– У «Кудровки» наименьший бюджет среди команд Премьер-лиги?
– Чуть ли не каждый журналист интересуется бюджетом клуба. Он у нас будет таким, как будет. Важно, чтобы игроки были экипированы, можно было проводить качественные сборы. Уверен, что наш президент и генеральный директор сделают так, чтобы на данном этапе было комфортно для команды.
– Тренеру намного легче работать, когда у футболистов нет финансовых вопросов к клубу. С этим сейчас все нормально?
– У нас нет больших задолженностей перед игроками. Все в идет штатном режиме.
– Где команда будет принимать своих соперников?
– На «Оболонь-Арене». У нас подписан контракт на один год.
– Задание на сезон – сохранить прописку в элите?
– Конечно. Говорить о том, что мы будем бороться за еврокубки, будет неправильным. В первый сезон мы хотим адаптироваться и, соответственно, сохранить прописку в высшем дивизионе. Будем бороться, чтобы в каждом поединке постараться брать очки.
– Перед началом прошлого сезона, а «Кудровки» стояла задача выйти в Премьер-лигу?
– У нас амбициозный президент, у которого было желание и оно передалось команде, попасть в первую четверку. Оказавшись в переходных матчах, аппетиты возросли. Нам удалось обыграть «Ворсклу» и выйти в УПЛ.
– Перед противостоянием с «Ворсклой» «Кудровка» считалась аутсайдером.
– Мы это понимали, но делали свою работу. Конечно, без волнения не обошлось, все-таки это был уже другой уровень. Первые 20 минут первого матча показали, что мы долго входили в игру, привыкали к этой борьбе. А когда пришли в чувство, собрались и начали играть в свой футбол.
Перед вторым матчем мы были уверены в своих силах. Конечно, качество игроков полтавской «Ворсклы» было выше, но мы чувствовали, что у нас есть команда, дух, и за счет этого «Кудровка» добилась нужного результата.
– Несмотря на то, что до старта чемпионата практически месяц. Волнение уже присутствует?
– Нет. Мы тренируемся в обычном режиме. Разве что занятия стали более интенсивными, с большим объемом работы. Мы понимаем, что уровень наших соперников будет на порядок выше, чем в первой лиге, и если мы будет часто терять мяч, его нужно возвращать, а для этого нужно хорошая физическая подготовка. Над этим мы тоже очень серьезно работаем. А там посмотрим, что из этого выйдет. Но в любом случае у нас паники нет, мы знаем, куда попали. Важно, что все футболисты работает по максимуму и с большим желанием.
– Первый, исторический матч в УПЛ у вас будет против «Александрии». Присматриваетесь к сопернику?
– Мы знаем, что в команде произошли большие изменения, но конкретно оппонента будем изучать немного позже. Мы сейчас занимаемся своим делом, готовимся, чтобы была возможность «Александрию» удивить.
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