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Украина. Первая лига
07 июля 2025, 03:23 | Обновлено 07 июля 2025, 04:52
43
0

Экс-хавбек Металлиста 1925 продолжает просмотр в клубе, вылетевшем из УПЛ

Ростислав Русин находится в тренировочном лагере одесского Черноморца

07 июля 2025, 03:23 | Обновлено 07 июля 2025, 04:52
43
0
Экс-хавбек Металлиста 1925 продолжает просмотр в клубе, вылетевшем из УПЛ
ФК Металлист 1925. Ростислав Русин

Украинский полузащитник Ростислав Русин находится в тренировочном лагере одесского «Черноморца».

Хавбек продолжает проходить просмотр в команде Александра Кучера.

29-летний футболист ранее выступал за харьковский «Металлист 1925», однако в минувшем сезоне не играл на профессиональном уровне.

Сейчас Русин имеет шанс продолжить карьеру в клубе, вылетевшем из УПЛ, если сумеет убедить тренерский штаб моряков в своей готовности.

Одесский «Черноморец» активно готовится к новому сезону, и в лагере команды Александра Кучера сейчас находятся около 10 футболистов на просмотре.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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