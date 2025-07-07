Экс-хавбек Металлиста 1925 продолжает просмотр в клубе, вылетевшем из УПЛ
Ростислав Русин находится в тренировочном лагере одесского Черноморца
Украинский полузащитник Ростислав Русин находится в тренировочном лагере одесского «Черноморца».
Хавбек продолжает проходить просмотр в команде Александра Кучера.
29-летний футболист ранее выступал за харьковский «Металлист 1925», однако в минувшем сезоне не играл на профессиональном уровне.
Сейчас Русин имеет шанс продолжить карьеру в клубе, вылетевшем из УПЛ, если сумеет убедить тренерский штаб моряков в своей готовности.
Одесский «Черноморец» активно готовится к новому сезону, и в лагере команды Александра Кучера сейчас находятся около 10 футболистов на просмотре.
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