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Украина. Первая лига
27 июня 2025, 18:12 | Обновлено 27 июня 2025, 18:34
522
0

Стало известно, каких футболистов просматривает Кучер в Черноморце

Десяток новых игроков находится на просмотре в лагере одесской команды

27 июня 2025, 18:12 | Обновлено 27 июня 2025, 18:34
522
0
Стало известно, каких футболистов просматривает Кучер в Черноморце
ФК Черноморец. Александр Кучер

Одесский «Черноморец» активно готовится к новому сезону, и в лагере команды Александра Кучера сейчас находятся сразу 10 футболистов, проходящих просмотр. Среди них есть как опытные исполнители из клубов Первой лиги, так и игроки с опытом выступлений в элитном дивизионе Украины.

Из черновицкой «Буковины» прибыли 30-летний защитник Максим Лопыренок и 27-летний полузащитник Владислав Хамелюк. Также среди потенциальных новичков – 28-летний оборонец Юрий Романюк из «Прикарпатья», 26-летний Алексей Хахлев, который прошлый сезон провел в составе луганской «Зари», 30-летний Никита Татарков из команды ЮКСА Тарасовка, 23-летний Даниил Кириченко из «Диназа» Вышгород, а также 21-летний легионер из Гамбии Мухаммед Джоб.

Два исполнителя не играли на профессиональном уровне в сезоне 2023/24, но имеют опыт выступлений в УПЛ: 29-летний Ростислав Русин, ранее представлявший «Металлист 1925», и 31-летний Сергей Горбунов, последним клубом которого был «Днепр-1».

Кроме того, «Черноморец» уже официально подписал троих игроков. Контракты с клубом заключили 26-летние братья-близнецы Иван Когут и Николай Когут, ранее выступавшие за «Левый Берег», а также 29-летний защитник Александр Осман, прошлый сезон которого прошел в «Оболони».

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Николай Степанов Источник: UA-Football
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