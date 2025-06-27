У Черноморца на просмотре находится футболист молодежной сборной Гамбии

Одесский «Черноморец» формирует состав на новый сезон, просматривая большую группу потенциальных новичков.

Среди них – 21-летний легионер из Гамбии Мухаммед Джоб, имеющий опыт выступлений за молодежную сборную своей страны.

Главный тренер «моряков» Александр Кучер отметил: «У нас есть один легионер, который тренировался с командой еще в конце прошлого чемпионата. Это 21-летний Мухаммед Джоб, играющий на позиции опорного полузащитника».

Джоб впервые сыграл за сборную Гамбии U-20 на чемпионате мира 2023 года. Дебют он провел за день до своего 19-летия, в стартовом составе на матч против Франции. Позже он вышел на поле в игре с Южной Кореей, а еще две встречи – против Гондураса и Уругвая – провел в запасе.

Это уже второй подряд сезон, когда в «Черноморце» появляется представитель гамбийского футбола. В кампании 2023/24 за «моряков» дебютировал другой игрок из этой страны – защитник Мозес Джарджу.