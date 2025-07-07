Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. США и Мексика объявили стартовые составы
7 июля в 02:00 в Хьюстоне пройдет финальный матч турнира
7 июля 2025 02:00 состоится финал Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 между сборными США и Мексики.
Матч будет принимать стадион NRG в Хьюстоне, который вмещает более 72 тысяч зрителей.
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Сборная США выиграла группу D (9 очков), после чего прошла Коста-Рику в серии пенальти в четвертьфинале (2:2, пен. 4:3), а в полуфинале американцы одолели Гватемалу (2:1).
Мексика выиграла группу A (7 очков), а в плей-офф победила Саудовскую Аравию (2:0) и Гондурас (1:0).
Мексика является победителем турнира и имеет 9 титулов Золотого кубка, сборная США получила 7 трофеев.
Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. США и Мексика объявили стартовые составы
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