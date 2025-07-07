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07 июля 2025, 01:35 | Обновлено 07 июля 2025, 01:38
57
0

Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. США и Мексика объявили стартовые составы

7 июля в 02:00 в Хьюстоне пройдет финальный матч турнира

07 июля 2025, 01:35 | Обновлено 07 июля 2025, 01:38
57
0
Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. США и Мексика объявили стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июля 2025 02:00 состоится финал Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 между сборными США и Мексики.

Матч будет принимать стадион NRG в Хьюстоне, который вмещает более 72 тысяч зрителей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная США выиграла группу D (9 очков), после чего прошла Коста-Рику в серии пенальти в четвертьфинале (2:2, пен. 4:3), а в полуфинале американцы одолели Гватемалу (2:1).

Мексика выиграла группу A (7 очков), а в плей-офф победила Саудовскую Аравию (2:0) и Гондурас (1:0).

Мексика является победителем турнира и имеет 9 титулов Золотого кубка, сборная США получила 7 трофеев.

Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. США и Мексика объявили стартовые составы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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