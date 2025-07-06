Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор СКРИПНИК: «Хотим быть той силой, какой Заря была раньше»
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 23:50 |
85
0

Виктор СКРИПНИК: «Хотим быть той силой, какой Заря была раньше»

Главный тренер луганской «Зари» поделился впечатлениями от летних сборов

06 июля 2025, 23:50 |
85
0
Виктор СКРИПНИК: «Хотим быть той силой, какой Заря была раньше»
ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от летних сборов команды в Словении.

– К ребятам по работе претензий нет. Они молодцы. «Зарю» именно такой я знал, когда игроки работают, выполняют все, что нужно. Такими «черно-белыми» и остались. В контрольных матчах, несмотря на то, как они заканчиваются, – всегда хочется улучшения, есть над чем работать.

– Над чем мы будем работать во второй части сборов?

– Над интенсивностью. Сделаем акцент на тактические аспекты, фазы игры. Конечно, никто не забывает, что тяжело тренироваться – это хорошо для футболистов. Сейчас в Словении жара, но она не только для нас. Тем не менее, хочу сделать команде комплимент за отношение к делу. Плохо, что есть травмы, какие-то повреждения, но это, к сожалению, неотъемлемая часть футбола.

– В какой футбол будет играть нынешняя «Заря»?

– Всегда хочется быть агрессивными, мало пропускать. Надо играть в прагматичный футбол. Все зависит от игроков. Когда мы видим желание, когда видим, что все готовы, что все получается – тогда все возможно. Хотим быть той силой, которой «Заря» была раньше. Это наша цель.

По теме:
ФОТО. Горячие кадры жены футболиста Динамо в отпуске. Она – в Испании
НАЗАРИНА: «Непростой соперник. Это был хороший спарринг перед еврокубками»
ФОТО. Последняя проверка сил. Ничья Шахтера в спарринге со Словацко
Виктор Скрипник Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Футбол | 06 июля 2025, 06:30 0
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары

Королевский клуб поборется протис ПСЖ, Флуминенсе сыграет с Челси

Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко
Футбол | 06 июля 2025, 20:58 59
Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко
Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко

Команда Турана добавила после перерыва, но не дожала соперников

Дьекереш готов частично оплатить свой трансфер в Арсенал
Футбол | 06.07.2025, 22:38
Дьекереш готов частично оплатить свой трансфер в Арсенал
Дьекереш готов частично оплатить свой трансфер в Арсенал
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
Бокс | 06.07.2025, 08:52
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
Бокс | 06.07.2025, 00:12
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
05.07.2025, 09:24
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
05.07.2025, 23:12
Футбол
Помощь для Ротаня? В составе Полесья дебютировал 42-летний футболист
Помощь для Ротаня? В составе Полесья дебютировал 42-летний футболист
05.07.2025, 14:23 2
Футбол
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
05.07.2025, 06:47 2
Футбол
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
05.07.2025, 19:47 4
Бокс
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
05.07.2025, 00:02 1
Бокс
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
05.07.2025, 08:57 9
Футбол
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
05.07.2025, 06:28 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем