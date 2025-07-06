Виктор СКРИПНИК: «Хотим быть той силой, какой Заря была раньше»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от летних сборов команды в Словении.

– К ребятам по работе претензий нет. Они молодцы. «Зарю» именно такой я знал, когда игроки работают, выполняют все, что нужно. Такими «черно-белыми» и остались. В контрольных матчах, несмотря на то, как они заканчиваются, – всегда хочется улучшения, есть над чем работать.

– Над чем мы будем работать во второй части сборов?

– Над интенсивностью. Сделаем акцент на тактические аспекты, фазы игры. Конечно, никто не забывает, что тяжело тренироваться – это хорошо для футболистов. Сейчас в Словении жара, но она не только для нас. Тем не менее, хочу сделать команде комплимент за отношение к делу. Плохо, что есть травмы, какие-то повреждения, но это, к сожалению, неотъемлемая часть футбола.

– В какой футбол будет играть нынешняя «Заря»?

– Всегда хочется быть агрессивными, мало пропускать. Надо играть в прагматичный футбол. Все зависит от игроков. Когда мы видим желание, когда видим, что все готовы, что все получается – тогда все возможно. Хотим быть той силой, которой «Заря» была раньше. Это наша цель.