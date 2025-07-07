Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского

Легенда «Динамо» Олег Лужный назвал символическую сборную из лучших футболистов, с которыми вместе играл в своей карьере.

В список попали шесть футболистов «Динамо», среди которых – Виктор Чанов, Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Павел Яковенко и Андрей Шевченко. Не нашлось места для Александра Шовковского и Сергея Реброва.

Что касается представителей «Арсенала», то Лужный выбрал пятерых – капитана Тони Адамса, француза Патрика Виеру, бомбардира Тьерри Анри, а также нидерландских звезд Денниса Бергкампа и Марка Овермарса.

Ранее известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный рассказал интересную историю об Олеге Лужном.