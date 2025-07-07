Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Олег Лужный назвал символическую сборную игроков, с которыми играл
Легенда «Динамо» Олег Лужный назвал символическую сборную из лучших футболистов, с которыми вместе играл в своей карьере.
В список попали шесть футболистов «Динамо», среди которых – Виктор Чанов, Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Павел Яковенко и Андрей Шевченко. Не нашлось места для Александра Шовковского и Сергея Реброва.
Что касается представителей «Арсенала», то Лужный выбрал пятерых – капитана Тони Адамса, француза Патрика Виеру, бомбардира Тьерри Анри, а также нидерландских звезд Денниса Бергкампа и Марка Овермарса.
Ранее известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный рассказал интересную историю об Олеге Лужном.
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