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Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 00:08 | Обновлено 05 июня 2025, 00:15
1024
0

КВАРЦЯНЫЙ: «За ним пришли 12 военных. Мы от них убегали»

Известный в прошлом тренер вспомнил историю с Олегом Лужным

05 июня 2025, 00:08 | Обновлено 05 июня 2025, 00:15
1024
0
КВАРЦЯНЫЙ: «За ним пришли 12 военных. Мы от них убегали»
УАФ. Виталий Кварцяный

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный рассказал интересную историю об Олеге Лужном.

«Это был 1988 год. Матч на луцком стадионе заканчивался, и я увидел, что вокруг раздевалок уже стояла куча людей в военной форме. В то время клубы подчинялись определенным властным структурам. Использовали админресурс, каждый пытался забрать футболистов. Лужного очень хотели видеть в команде СКА Карпаты.

Этот клуб выступал в Первой лиге и имел больше возможностей, чтобы «организовать» этот трансфер. Во Львове просто сделали документы, по которым нашего футболиста вызывают в другую воинскую часть».

Однажды мы уже бежали с Олегом от военных. Так же ждали нас у выхода из раздевалки, а мы пошли через черный ход и просто сбежали. Я поселил его дома на несколько дней, потому что его искали в общежитии, где он жил. После первого «рейда» к нам приходил военный, начал пугать, что если мы не выполним приказ, то попадем в тюрьму.

Еще раз подчеркну – за Лужным пришло 12 военных! Это выглядело как облава. Через два дня он уже играл за СКА Карпаты. Был в нашей заявке на сезон, а потом оказался в другой команде. Никаких контрактов, компенсаций, переговоров. Так в СССР происходили трансферы», – рассказал Кварцяный

Ранее Кварцяный назвал перспективы Судакова в Европе.

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Виталий Кварцяный Олег Лужный чемпионат СССР по футболу Волынь Луцк Карпаты Львов
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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