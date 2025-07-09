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  4. Тони КРООС: «Реалу сейчас действительно не хватает этого футболиста»
Испания
09 июля 2025, 04:20 |
63
0

Тони КРООС: «Реалу сейчас действительно не хватает этого футболиста»

Легенда считает, что «бланкос» не хватает игрока его профиля

09 июля 2025, 04:20 |
63
0
Тони КРООС: «Реалу сейчас действительно не хватает этого футболиста»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Легенда мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, какого игрока необходимо подписать «королевскому клубу»

«Реалу» сейчас действительно не хватает игрока моего профиля, они до сих пор ищут его. Таких, как я, не так много, их довольно трудно достать», – сказал Тони Кроос.

Кроос завершил футбольную карьеру на триумфальной ноте, выиграв с «Реалом» Лигу чемпионов 2023/24.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.

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Тони Кроос чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
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