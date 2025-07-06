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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 23:40 | Обновлено 06 июля 2025, 23:56
62
1

НАЗАРИНА: «Непростой соперник. Это был хороший спарринг перед еврокубками»

Хавбек Шахтера прокомментировал ничью в контрольном матче со Словацко

06 июля 2025, 23:40 | Обновлено 06 июля 2025, 23:56
62
1
НАЗАРИНА: «Непростой соперник. Это был хороший спарринг перед еврокубками»
ФК Шахтер. Егор Назарина

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина поделился впечатлениями от спарринга со «Словацко» (1:1).

– Егор, завершился контрольный матч «Шахтера» с чешским «Словацко». Пожалуйста, подведи итоги этого противостояния.

– Это была неплохая игра. Очень непростая команда, поэтому я считаю это хорошим спаррингом для нас в рамках подготовки к важному матчу квалификации Лиги Европы. Думаю, мы провели хороший поединок.

– В предыдущем спарринге ты получил травму, казалось, серьезную. Как себя чувствуешь и что тебя беспокоило?

– Да, казалось, что это серьезная травма, но, слава Богу, все хорошо. Сейчас ничего не беспокоит, и я очень этому рад.

– Совсем скоро «Шахтер» сыграет свой первый официальный еврокубковый матч. Что лично тебе вообще известно об «Ильвесе» и какую характеристику ты можешь дать этому сопернику?

– Честно скажу, мы еще не анализировали и не смотрели эту команду. Думаю, с завтрашнего дня начнем готовиться к встрече. Считаю, это неплохая команда, потому что в квалификации Лиги Европы слабых не бывает. Настраиваемся на сложную игру и будем стараться сделать все, чтобы пройти дальше.

– После такого продуктивного и насыщенного тренировочного процесса насколько команда готова к первому официальному матчу?

– Ну, насколько команда готова, покажет первая официальная игра. Но мы провели очень хорошие 16 дней, было достаточно тренировок. Думаю, физически мы готовы. Может, немного не хватило времени, чтобы отработать все механизмы, которые хочет видеть тренер, но мы с каждой игрой прибавляем и становимся лучше. Надеюсь, в первом официальном матче покажем то, что от нас требует наш тренерский штаб.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Словацко контрольные матчи УПЛ Шахтер - Словацко Егор Назарина
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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ivankondrat96
Отримали по шапці. Мабуть це корисно, перед матчем з фінами. Бо колись, років 30 тому, норвезький Ліллехамер шапками закидали, а у підсумку вилетіли 
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