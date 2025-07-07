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  4. Алонсо выступил категорически против трансфера, который запланировал Реал
Испания
07 июля 2025, 19:00 |
1376
0

Алонсо выступил категорически против трансфера, который запланировал Реал

Тренер решил оставить Фран Гарсию

07 июля 2025, 19:00 |
1376
0
Алонсо выступил категорически против трансфера, который запланировал Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выступил против трансфера футболиста «бланкос».

По информации испанских СМИ, еще до начала клубного чемпионата мира 2025 «Реал» планировал летнюю продажу фулбека Фран Гарсии. Однако игра испанца впечатлила главного тренера Хаби Алонсо – он является незаменимым игроком стартового состава «Реала» на КЧМ-2025, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

В прошлом сезоне Ла Лиги у Франа 31 матч, в котором он сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

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Фран Гарсия Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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