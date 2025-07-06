ФОТО. Последняя проверка сил. Ничья Шахтера в спарринге со Словацко

6 июля в Словении донецкий «Шахтер» провел контрольный матч с чешским клубом «Словацко» (1:1).

На второй спарринг сборов наставник «оранжево-черных» Арда Туран выставил следующий стартовый состав: в воротах – Ризнык, в центре обороны вышли Матвиенко и Бондарь, фланговыми защитниками были Винисиус Тобиас и Педро Энрике, в центре поля действовали Марлон Гомес, Бондаренко и Судаков, вингеры – Алиссон и Кевин, на острие атаки – Эгиналду.

С начала поединка «горняки» старались действовать первым номером, и в дебюте их атаки выглядели острее. Уже на первых минутах Кевин сыграл в стенку с Судаковым на левом фланге и пробил в створ – вратарь чехов отбил. Алиссон опасно простреливал с правого края, но голкипер опередил Эгиналду. Бондаренко пытался протолкнуть мяч в сетку с левого угла вратарской – защитники заблокировали. Постепенно игроки «Словацко» стали активнее впереди, и если в нескольких эпизодах надежно сыграл Ризнык, то на 26-й минуте даже он не спас: Гавлик пробил со штрафного, рикошет дезориентировал голкипера, и мяч влетел в сетку по центру (1:0).

Почти сразу Бондаренко мог сравнять счет, но с выгодной позиции вместо удара отдал неточный пас. Подопечные Арды Турана продолжали атаковать: Кевин в фирменном стиле сместился с левого края и пробил по диагонали – Геча спас свою команду, переведя мяч в прыжке на угловой. После розыгрыша корнера Эгиналду бил головой – мимо. Возможность удвоить счет имели и чехи: после подачи углового Стойчевски попал в штангу, а добивание Рейнберка прошло мимо.

В перерыве в составе «Шахтера» произошло две замены: на поле вышли Педриньо и Кауан Элиас. С начала второго тайма дончане пошли вперед большими силами и создали немало острых моментов. Алиссон после короткой перепасовки пробил с линии штрафной под перекладину – кипер вытащил. Но уже в следующей атаке Алиссон откликнулся на разрезающий пас Судакова и перебросил вратаря, однако судья отменил гол из-за офсайда у бразильца.

На 62-й минуте тренерский штаб «горняков» почти полностью сменил состав: на поле появились Твардовский, Конопля, Грам, Фарина, Азаров, Назарина, Очеретько, Швед и Невертон.

Свежие игроки сразу ускорили темп игры, закрутили несколько комбинаций подряд и на 71-й минуте сравняли счет: Швед с правого угла штрафной навесил на дальнюю штангу, где Невертон ударом головой с лицевой линии переправил мяч в ворота (1:1).

В оставшееся время «оранжево-черные» были близки к победе. Самый реальный шанс был на 80-й минуте: Невертон прострелил с левого фланга, Кауан Элиас умно пропустил на партнера, а Педриньо бил в касание по центру штрафной, но снова вратарь чехов Геча невероятным образом перевел мяч на угловой. Еще один супермомент возник в компенсированное время, когда удар Кауана Элиаса с близкой дистанции отбил кипер, а добивание Азарова заблокировали защитники. Зафиксирована ничья в спарринге «Шахтера» и «Словацко» (1:1).

10 июля стартует новый сезон для «горняков». В домашнем матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» примет «Ильвес». Игра состоится на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч

6 июля 2025, Брдо (Словения), спорткомплекс Brdo Elegance Hotel, 100 зрителей

Шахтер Донецк (Украина) – Словацко Угерске-Градиште (Чехия) – 1:1 (0:1)

Голы: Невертон, 71 – Гавлик, 26

Шахтер: Ризнык (Твардовский, 62), Винисиус Тобиас (Конопля, 62), Бондарь (Грам, 62), Матвиенко (к) (Фарина, 62), Педро Энрике (Азаров, 62), Марлон Гомес (Назарина, 62), Бондаренко (Педриньо, 46), Судаков (Очеретько, 62), Алиссон (Швед, 62), Кевин (Невертон, 62), Эгиналду (Кауан Элиас, 46)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:1. Невертон, 71 мин

Видеозапись матча

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