Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Последняя проверка сил. Ничья Шахтера в спарринге со Словацко
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 22:59 | Обновлено 06 июля 2025, 23:10
250
3

ФОТО. Последняя проверка сил. Ничья Шахтера в спарринге со Словацко

У горняков забитым голом отличился бразилец Невертон

06 июля 2025, 22:59 | Обновлено 06 июля 2025, 23:10
250
3
ФОТО. Последняя проверка сил. Ничья Шахтера в спарринге со Словацко
ФК Шахтер

6 июля в Словении донецкий «Шахтер» провел контрольный матч с чешским клубом «Словацко» (1:1).

На второй спарринг сборов наставник «оранжево-черных» Арда Туран выставил следующий стартовый состав: в воротах – Ризнык, в центре обороны вышли Матвиенко и Бондарь, фланговыми защитниками были Винисиус Тобиас и Педро Энрике, в центре поля действовали Марлон Гомес, Бондаренко и Судаков, вингеры – Алиссон и Кевин, на острие атаки – Эгиналду.

С начала поединка «горняки» старались действовать первым номером, и в дебюте их атаки выглядели острее. Уже на первых минутах Кевин сыграл в стенку с Судаковым на левом фланге и пробил в створ – вратарь чехов отбил. Алиссон опасно простреливал с правого края, но голкипер опередил Эгиналду. Бондаренко пытался протолкнуть мяч в сетку с левого угла вратарской – защитники заблокировали. Постепенно игроки «Словацко» стали активнее впереди, и если в нескольких эпизодах надежно сыграл Ризнык, то на 26-й минуте даже он не спас: Гавлик пробил со штрафного, рикошет дезориентировал голкипера, и мяч влетел в сетку по центру (1:0).

Почти сразу Бондаренко мог сравнять счет, но с выгодной позиции вместо удара отдал неточный пас. Подопечные Арды Турана продолжали атаковать: Кевин в фирменном стиле сместился с левого края и пробил по диагонали – Геча спас свою команду, переведя мяч в прыжке на угловой. После розыгрыша корнера Эгиналду бил головой – мимо. Возможность удвоить счет имели и чехи: после подачи углового Стойчевски попал в штангу, а добивание Рейнберка прошло мимо.

В перерыве в составе «Шахтера» произошло две замены: на поле вышли Педриньо и Кауан Элиас. С начала второго тайма дончане пошли вперед большими силами и создали немало острых моментов. Алиссон после короткой перепасовки пробил с линии штрафной под перекладину – кипер вытащил. Но уже в следующей атаке Алиссон откликнулся на разрезающий пас Судакова и перебросил вратаря, однако судья отменил гол из-за офсайда у бразильца.

На 62-й минуте тренерский штаб «горняков» почти полностью сменил состав: на поле появились Твардовский, Конопля, Грам, Фарина, Азаров, Назарина, Очеретько, Швед и Невертон.

Свежие игроки сразу ускорили темп игры, закрутили несколько комбинаций подряд и на 71-й минуте сравняли счет: Швед с правого угла штрафной навесил на дальнюю штангу, где Невертон ударом головой с лицевой линии переправил мяч в ворота (1:1).

В оставшееся время «оранжево-черные» были близки к победе. Самый реальный шанс был на 80-й минуте: Невертон прострелил с левого фланга, Кауан Элиас умно пропустил на партнера, а Педриньо бил в касание по центру штрафной, но снова вратарь чехов Геча невероятным образом перевел мяч на угловой. Еще один супермомент возник в компенсированное время, когда удар Кауана Элиаса с близкой дистанции отбил кипер, а добивание Азарова заблокировали защитники. Зафиксирована ничья в спарринге «Шахтера» и «Словацко» (1:1).

10 июля стартует новый сезон для «горняков». В домашнем матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» примет «Ильвес». Игра состоится на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч

6 июля 2025, Брдо (Словения), спорткомплекс Brdo Elegance Hotel, 100 зрителей

Шахтер Донецк (Украина) – Словацко Угерске-Градиште (Чехия) – 1:1 (0:1)

Голы: Невертон, 71 – Гавлик, 26

Шахтер: Ризнык (Твардовский, 62), Винисиус Тобиас (Конопля, 62), Бондарь (Грам, 62), Матвиенко (к) (Фарина, 62), Педро Энрике (Азаров, 62), Марлон Гомес (Назарина, 62), Бондаренко (Педриньо, 46), Судаков (Очеретько, 62), Алиссон (Швед, 62), Кевин (Невертон, 62), Эгиналду (Кауан Элиас, 46)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:1. Невертон, 71 мин

Видеозапись матча

Фотогалерея

По теме:
ФОТО. Горячие кадры жены футболиста Динамо в отпуске. Она – в Испании
Виктор СКРИПНИК: «Хотим быть той силой, какой Заря была раньше»
НАЗАРИНА: «Непростой соперник. Это был хороший спарринг перед еврокубками»
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Словацко видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Шахтер - Словацко Невертон фото Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Футбол | 06 июля 2025, 19:22 13
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику

Лондонский клуб хочет попытаться избавиться от Михаила

Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Футбол | 06 июля 2025, 06:30 0
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары

Королевский клуб поборется протис ПСЖ, Флуминенсе сыграет с Челси

«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
Бокс | 06.07.2025, 08:52
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
Дьекереш готов частично оплатить свой трансфер в Арсенал
Футбол | 06.07.2025, 22:38
Дьекереш готов частично оплатить свой трансфер в Арсенал
Дьекереш готов частично оплатить свой трансфер в Арсенал
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 06.07.2025, 22:29
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
штрафний, удар, Бондаренко обіср...., увернувся, від нього рикошет, гол.
Ответить
0
avk2307
Ну і на першому фото чудово показані взаємини гравців....
Дуже показовий знімок...
Ответить
0
avk2307
Фільм про 10 негритят але навпаки.
Кількість бразильців зростає. Чотири гравці з українським паспортом з одинадцяти в певний момент - це вже перебор...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
06.07.2025, 09:10 13
Футбол
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
05.07.2025, 16:33
Волейбол
Помощь для Ротаня? В составе Полесья дебютировал 42-летний футболист
Помощь для Ротаня? В составе Полесья дебютировал 42-летний футболист
05.07.2025, 14:23 2
Футбол
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
05.07.2025, 19:47 4
Бокс
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
05.07.2025, 10:40
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
05.07.2025, 23:12
Футбол
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
05.07.2025, 06:47 2
Футбол
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
05.07.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем