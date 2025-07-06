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  4. Звездный венгр Динамо: «Шовковский – легенда клуба»
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 18:30 |
925
0

Звездный венгр Динамо: «Шовковский – легенда клуба»

Ласло Боднар встретился с бывшим одноклубником в Словении

06 июля 2025, 18:30 |
925
0
Звездный венгр Динамо: «Шовковский – легенда клуба»
nemzetisport

Во время учебно-тренировочного сбора в Словении киевское Динамо встречалось с Кишвардой (0:2).

Главный тренер киевского клуба встретился с Ласло Боднарем, выступавшим за украинский клуб в период с 2000 по 2004 годы.

Венгерский защитник прокомментировал свои отношения с бывшим одноклубником.

«Шовковский – легенда клуба.

Мы часто оставались после тренировок и отрабатывали штрафные удары. Скажу так: мне несколько раз удавалось забить ему издалека. У меня остались приятные воспоминания о Киеве – это был мой первый заграничный клуб. Именно там я сформировался физически и вошел в международное футбольное обращение, а впоследствии и в национальную сборную.

Как я очутился в «Динамо»? Весной 1999 года мы с Дебреценом разгромили Ференцварош со счетом 6:1, и я забил шестой гол. В то время одна из фарм-команд «Динамо» находилась на сборе в Дебрецене и один из руководителей рекомендовал меня киевскому клубу. Тогдашний правый защитник команды Олег Лужный именно перешел в «Арсенал», поэтому меня рассматривали как его замену.

Меня год наблюдали, а весной 2000-го пригласили в Киев. Мы договорились о предварительном контракте, а летом я стал игроком украинского клуба».

Также Боднар вспомнил первый свой матч в Лиге чемпионов против Манчестер Юнайтед, который состоялся 8 ноября 2000 года.

«Я играл на правом фланге обороны, а против меня действовал Гиггз. Не скажу, что не волновался перед матчем, – вспоминает Боднарь события почти 25-летней давности. – Бекхэм запустил мяч мне за спину, на ход Гиггзу, но его заменили уже на 35-й минуте.

Правда, не потому, что я так хорошо защищался, а из-за травмы. Мы проиграли только 0:1, а в конце игры после моей подачи Георги Деметрадзе упустил прекрасный случай. Если бы забил, Манчестер мог бы вылететь из группы. В первом матче в Киеве мы сыграли вничью – 0:0, я вышел на замену. После того матча мы отметили результат… стрижкой».

Не обошел Боднар и легендарного тренера Валерия Лобановского.

«Он всегда был очень корректным. Не говорил много, только объявлял, что будет на тренировке, и садился на трибуну. И во время матчей не кричал из технической зоны. Возможности получал постепенно – думаю, ему я нравился. После него при Алексее Михайличенко я играл меньше, но не могу быть недовольным киевской карьерой: дважды выигрывал чемпионат, один раз Кубок Украины, играл в Лиге чемпионов. «Динамо» – самый большой клуб, в котором я играл. Надеюсь, меня за это не обидятся в «Рэди Булл» или «Роди». Приятно было вспомнить Киев благодаря этому товарищескому матчу.

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Ласло Боднар Александр Шовковский Динамо Киев Кишварда товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Александр Сильченко Источник: Nemzeti Sport
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