Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Баварии: «Это была моя последняя игра»
Германия
06 июля 2025, 17:51 |
526
0

Легенда Баварии: «Это была моя последняя игра»

Томас Мюллер покинет немецкий гранд

06 июля 2025, 17:51 |
526
0
Легенда Баварии: «Это была моя последняя игра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер дал комментарий после четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором его команда уступила «ПСЖ» со счетом 2:0:

«Я осознаю, что это была моя последняя игра. Посмотрю, какие мысли будут у меня в ближайшие дни.

Но да, я неоднократно говорил, как я это вижу, и что все когда-нибудь заканчивается, и как я к этому отношусь. В этом плане ничего не изменилось, даже если этот момент уже наступил»

Томас Мюллер покинет немецкий гранд на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» подтвердила, что потеряла Мусиалу надолго.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подтвердила, что потеряла Мусиалу надолго
Где Реал? Назван фаворит клубного чемпионата после вылет Баварии
Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы. Этот клуб играл на КЧМ
Томас Мюллер Бавария ПСЖ - Бавария клубный чемпионат мира по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Футбол | 06 июля 2025, 00:21 2
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного

Парижане решили отложить трансфер украинца

Терпение и труд все перетрут. Парму возглавил 29-летний тренер
Футбол | 06 июля 2025, 11:43 8
Терпение и труд все перетрут. Парму возглавил 29-летний тренер
Терпение и труд все перетрут. Парму возглавил 29-летний тренер

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о почти сказочной истории Карлоса Куэсты

«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
Бокс | 06.07.2025, 08:52
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
Усиление для Барсы. Известно, каких игроков Флик ждет в клубе
Футбол | 06.07.2025, 15:41
Усиление для Барсы. Известно, каких игроков Флик ждет в клубе
Усиление для Барсы. Известно, каких игроков Флик ждет в клубе
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
Бокс | 05.07.2025, 22:16
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
05.07.2025, 08:57 9
Футбол
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
05.07.2025, 06:28 6
Бокс
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
05.07.2025, 20:03 4
Футбол
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
04.07.2025, 23:21
Футбол
Помощь для Ротаня? В составе Полесья дебютировал 42-летний футболист
Помощь для Ротаня? В составе Полесья дебютировал 42-летний футболист
05.07.2025, 14:23 2
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
05.07.2025, 09:24
Бокс
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
04.07.2025, 17:35 2
Теннис
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
05.07.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем