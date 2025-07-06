Легенда Баварии: «Это была моя последняя игра»

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер дал комментарий после четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором его команда уступила «ПСЖ» со счетом 2:0:

«Я осознаю, что это была моя последняя игра. Посмотрю, какие мысли будут у меня в ближайшие дни.

Но да, я неоднократно говорил, как я это вижу, и что все когда-нибудь заканчивается, и как я к этому отношусь. В этом плане ничего не изменилось, даже если этот момент уже наступил»

Томас Мюллер покинет немецкий гранд на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» подтвердила, что потеряла Мусиалу надолго.