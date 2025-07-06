ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подтвердила, что потеряла Мусиалу надолго

22-летний немецкий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил серьезную травму.

Об этом сообщили на сайте немецкого клуба.

После обследования, которое провели специалисты клуба, у Мусиалы диагностирован перелом малоберцовой кости, вызванный вывихом голеностопного сустава.

Джамал Мусиала сразу прибыл в Мюнхен, где в ближайшее время перенесет операцию.

Известно, что «Бавария» потеряла игрока на несколько месяцев.

Напомним, что Мусиала травмировался в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира против ПСЖ.