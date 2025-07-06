Германия06 июля 2025, 17:45 | Обновлено 06 июля 2025, 17:47
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ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подтвердила, что потеряла Мусиалу надолго
Игроку диагностировали перелом малоберцовой кости
06 июля 2025, 17:45 | Обновлено 06 июля 2025, 17:47
857
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22-летний немецкий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил серьезную травму.
Об этом сообщили на сайте немецкого клуба.
После обследования, которое провели специалисты клуба, у Мусиалы диагностирован перелом малоберцовой кости, вызванный вывихом голеностопного сустава.
Джамал Мусиала сразу прибыл в Мюнхен, где в ближайшее время перенесет операцию.
Известно, что «Бавария» потеряла игрока на несколько месяцев.
Напомним, что Мусиала травмировался в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира против ПСЖ.
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