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Германия
06 июля 2025, 17:45 | Обновлено 06 июля 2025, 17:47
857
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подтвердила, что потеряла Мусиалу надолго

Игроку диагностировали перелом малоберцовой кости

06 июля 2025, 17:45 | Обновлено 06 июля 2025, 17:47
857
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подтвердила, что потеряла Мусиалу надолго
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний немецкий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил серьезную травму.

Об этом сообщили на сайте немецкого клуба.

После обследования, которое провели специалисты клуба, у Мусиалы диагностирован перелом малоберцовой кости, вызванный вывихом голеностопного сустава.

Джамал Мусиала сразу прибыл в Мюнхен, где в ближайшее время перенесет операцию.

Известно, что «Бавария» потеряла игрока на несколько месяцев.

Напомним, что Мусиала травмировался в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира против ПСЖ.

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Джамал Мусиала Бавария травма травма голеностопа клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Бавария
Александр Сильченко Источник: ФК Бавария
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