«Лучшее еще впереди». Комментарий Субименди после трансфера в Арсенал

Испанский полузащитник Мартин Субименди прокомментировал свой трансфер из «Реала Сосьедад» в «Арсенал»:

«Это важный момент в моей карьере. Это переход, которого я ждал и который хотел сделать. Как только ступаешь на эту землю, сразу понимаешь, насколько велик этот клуб и эта команда.

Я выбрал «Арсенал», потому что его стиль игры мне подходит. В последнее время клуб продемонстрировал свой потенциал, и лучшее еще впереди».

Ранее сообщалось о том, что Мартин Субименди стал игроком лондонского «Арсенала».