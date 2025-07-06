«Лучшее еще впереди». Комментарий Субименди после трансфера в Арсенал
Испанский полузащитник перешел в лондонский гранд из «Реала Сосьедад»
Испанский полузащитник Мартин Субименди прокомментировал свой трансфер из «Реала Сосьедад» в «Арсенал»:
«Это важный момент в моей карьере. Это переход, которого я ждал и который хотел сделать. Как только ступаешь на эту землю, сразу понимаешь, насколько велик этот клуб и эта команда.
Я выбрал «Арсенал», потому что его стиль игры мне подходит. В последнее время клуб продемонстрировал свой потенциал, и лучшее еще впереди».
Ранее сообщалось о том, что Мартин Субименди стал игроком лондонского «Арсенала».
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