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Англия
06 июля 2025, 15:44 | Обновлено 06 июля 2025, 15:59
218
0

«Лучшее еще впереди». Комментарий Субименди после трансфера в Арсенал

Испанский полузащитник перешел в лондонский гранд из «Реала Сосьедад»

06 июля 2025, 15:44 | Обновлено 06 июля 2025, 15:59
218
0
«Лучшее еще впереди». Комментарий Субименди после трансфера в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Испанский полузащитник Мартин Субименди прокомментировал свой трансфер из «Реала Сосьедад» в «Арсенал»:

«Это важный момент в моей карьере. Это переход, которого я ждал и который хотел сделать. Как только ступаешь на эту землю, сразу понимаешь, насколько велик этот клуб и эта команда.

Я выбрал «Арсенал», потому что его стиль игры мне подходит. В последнее время клуб продемонстрировал свой потенциал, и лучшее еще впереди».

Ранее сообщалось о том, что Мартин Субименди стал игроком лондонского «Арсенала».

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Мартин Субименди Арсенал Лондон Реал Сосьедад чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: ФК Арсенал Лондон
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