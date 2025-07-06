ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ворсклы попрощался с клубом после вылета из УПЛ

Легендарный защитник полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута попрощался с клубом после вылета из Украинской Премьер-лиги.

«Родненький ФК «Ворскла» Полтава, спасибо Вам за 15 лет моей жизни!

В Полтаве я проживал самые лучшие события в моей жизни. Здесь создавалась моя семья. В 2014-м женился, а в 2017 году впервые стал папой, родилась моя дочь Эмочка. В 2020-м – появилась на свет вторая дочь, Алисочка. Появилось много друзей, хороших знакомых. И все это было в Полтаве в семье «Ворсклы». Очень люблю этот город, здесь хорошие люди, я чувствовал себя как дома.

В футбольной жизни эмоции, которые были на протяжении 15 лет, незабываемые: "бронза" чемпионата УПЛ, два финала Кубка Украины, Лига Европы, Лига конференций. Конечно, случалось и отчаяние, но без этого, к сожалению, невозможно.

Благодарю всех работников ФК «Ворскла», которые отвечали за поле, за чистую форму, за вкусную еду на стадионе, за чистоту. Спасибо администраторам, бухгалтерам, массажистам, врачам, футболистам, тренерам, руководству и всем людям, с которыми я пересекался. Благодарность болельщикам, ультрас команды. Вы – невероятные. Ваша поддержка всегда ощущалась. Спасибо за этот период моей жизни.

Пришло время прощаться с моей родной «Ворсклой», с Полтавой. Часть моего сердца остается здесь. Я буду с радостью приезжать и вспоминать все, что здесь прожил. Всех крепко обнимаю. До встречи», – сказал Игорь.

Футболист перебрался в «Ворсклу» в 2012 году из киевской «Оболони» и с тех пор провел 343 матча на клубном уровне, в которых забил три гола и отдал 33 результативных передачи. Примерная стоимость защитника составляет 100 тысяч евро.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи клуб остался без главного тренера Юрия Максимова. Его место занял известный иностранный специалист Желько Любенович.