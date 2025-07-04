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  4. 20 футболистов? Планируется массовый уход футболистов из Ворсклы
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 08:22 |
213
0

20 футболистов? Планируется массовый уход футболистов из Ворсклы

Понижение в классе вызвало антирекорд в Полтаве

04 июля 2025, 08:22 |
213
0
20 футболистов? Планируется массовый уход футболистов из Ворсклы
ФК Ворскла

В период межсезонья полтавская «Ворскла» рискует остаться наедине с кадровыми проблемами. Как стало известно из источников Sport.ua, намечается массовый уход футболистов, которого по своим масштабам в истории клуба еще никогда не было.

Команда может остаться без большой группы опытных исполнителей – в частности, ее капитана, защитника Игоря Пердуты, полузащитников Александра Скляра, Артема Челядина, Сергея Мякушко, нападающих Дениса Ндукве и Владислава Кулача, из которых некоторые уже успели найти новое место для продолжения карьеры.

Еще раньше, как известно, Полтаву покинули арендованные футболисты – Виктор Корниенко, Навин Малыш и Евгений Пасич, правами на которых владеют донецкий «Шахтер», киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925» соответственно. Это же касается и Ильи Крупского, который хоть и провел весь прошлый сезон в составе «Ворсклы», весеннюю его часть он проводил в Полтаве как арендованный у «Металлиста 1925» игрок.

По предварительным подсчетам, в сезоне-2025/26 полтавские болельщики не увидят в составе «Ворсклы» 20 футболистов из участников прошлого чемпионата. Это является абсолютным антирекордом клуба за все время его существования.

Ранее мы сообщали, что форвард полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач принял решение прекратить сотрудничество с командой.

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Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига расторжение контракта Игорь Пердута Александр Скляр Артем Челядин Сергей Мякушко Денис Ндукве Владислав Кулач Виктор Корниенко Навин Малыш Евгений Пасич Илья Крупский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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