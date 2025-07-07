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Испания
07 июля 2025, 00:59 | Обновлено 07 июля 2025, 01:09
370
0

Флорентино ПЕРЕС: «Этот парень напоминает мне легенду Реала»

Президент клуба о Фране Гарсии

07 июля 2025, 00:59 | Обновлено 07 июля 2025, 01:09
370
0
Флорентино ПЕРЕС: «Этот парень напоминает мне легенду Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Президент Реала Флорентино Перес остался впечатлен игрой в этом матче левого фулбека Фран Гарсии, который забил во втором тайме второй гол.

«Он мне напоминает нашу легенду Роберто Карлоса», – сказал Перес.

Фран Гарсия является незаменимым игроком на клубном чемпионате мира 2025.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Фран Гарсия Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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