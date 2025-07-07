Флорентино ПЕРЕС: «Этот парень напоминает мне легенду Реала»
Президент клуба о Фране Гарсии
5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.
Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.
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Президент Реала Флорентино Перес остался впечатлен игрой в этом матче левого фулбека Фран Гарсии, который забил во втором тайме второй гол.
«Он мне напоминает нашу легенду Роберто Карлоса», – сказал Перес.
Фран Гарсия является незаменимым игроком на клубном чемпионате мира 2025.
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