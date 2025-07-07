Клуб АПЛ хочет купить звезду Динамо, но пока предложений не было

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.

По информации источника, «Динамо» пока не получало официальных предложений по Владиславу. Единственным претендентом на украинца пока выступает новичок АПЛ «Сандерленд» – однако все пока на уровне заинтересованности.

Отмечается, что киевляне рассчитывают получить за Ваната не менее 20 миллионов евро.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».