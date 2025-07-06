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Уимблдон
06 июля 2025, 14:54 | Обновлено 06 июля 2025, 14:55
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Чемпионка Уимблдона-2022 прокомментировала свое поражение в третьем раунде

Рыбакина дала послематчевую пресс-конференциию

06 июля 2025, 14:54 | Обновлено 06 июля 2025, 14:55
170
0
Чемпионка Уимблдона-2022 прокомментировала свое поражение в третьем раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, завершившая выступления на Уимблдоне 2025 после поражения представительнице Дании Кларе Таусон, дала послематчевую пресс-конференциию.

«Я, наверное, ожидала, что это будет первый корт, но когда увидела расписание – второй. В такой ситуации я ничего не могу сделать. Конечно, гораздо приятнее играть на первом или Центральном корте, но я понимаю, что в сетке еще много сеяных игроков, и это не первый раз, когда мне приходится играть на другом корте. Впрочем, корт одинаковый для всех. То же самое и для моей соперницы, так что это не имело значения».

Первая ракетка Казахстана также объяснила, почему предпочла бы один из главных кортов.

«Там есть крыша, и, конечно, играть легче – ты знаешь, что матч не остановят. Но, опять же, для меня и для нее условия были одинаковыми. Корт был немного мягче, чем другие, ее укороченные удары и свечи работали хорошо, а мне было тяжело подстроиться. Сегодня было немного тяжеловато».

Далее Рыбакину спросили о дожде – она рассказала, как погодные условия повлияли на исход матча.

«До дождя все было очень близко, и после возвращения на корт у меня были шансы выиграть первый сет, но, опять же, я допустила слишком много невынужденных ошибок. Подача совсем не шла, и, конечно, без подачи мне было играть тяжело. Она сыграла хорошо, по-моему, лучше адаптировалась к условиям – и по подаче, и по слайсам с ее стороны.

С моей стороны было слишком много ошибок и очень плохих решений в некоторых моментах».

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Уимблдон-2025 Елена Рыбакина
Вячеслав Кулаковский Источник
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