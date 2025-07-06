Арсенал близок к подписанию одного из лучших форвардов мира

Португальский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш близок к трансферу в лондонский «Арсенал», сообщает The Athletic.

По информации источника, английский гранд продолжает вести переговоры с 27-летним футболистом. Стороны близки к сделке. Срок соглашения составит 5 лет.

Главный тренер «канониров» Микель Артета настаивает на как можно более быстром решении ситуации.

В сезоне 2024/25 Дьокереш провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость шведа составляет 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Дьекереш отказался от безумных денег.