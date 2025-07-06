ОФИЦИАЛЬНО. Порту назначил тренера, которым интересовался гранд УПЛ
Франческо Фариоли возглавил «драконов»
Порту официально объявил о назначении итальянского специалиста Франческо Фариоли на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, итальянский коуч подписал контракт с «драконами» к лету 2027 года с возможностью пролонгации еще на сезон.
«Добро пожаловать», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Последним местом работы Фариоли был Аякс, который он оставил в конце мая. 36-летний итальянский специалист возглавлял амстердамский клуб в течение последнего года. Фариоли не сумел привести Аякс в титул чемпионов Нидерландов, растеряв 9-очковое преимущество за 5 туров до финиша.
В услугах Франческо был заинтересован донецкий «Шахтер», но украинский клуб остановился на кандидатуре Арда Турана, который продолжает готовить «горняков» к новому сезону.
𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐯𝐞𝐫 ⌛ Aqui está o nosso novo treinador 💙— FC Porto (@FCPorto) July 6, 2025
Bem-vindo, Francesco Farioli 🤝 #SeguimosJuntos @france_fario
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