Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Порту назначил тренера, которым интересовался гранд УПЛ
Португалия
06 июля 2025, 14:22 |
935
0

ОФИЦИАЛЬНО. Порту назначил тренера, которым интересовался гранд УПЛ

Франческо Фариоли возглавил «драконов»

06 июля 2025, 14:22 |
935
0
ОФИЦИАЛЬНО. Порту назначил тренера, которым интересовался гранд УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Фариоли

Порту официально объявил о назначении итальянского специалиста Франческо Фариоли на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, итальянский коуч подписал контракт с «драконами» к лету 2027 года с возможностью пролонгации еще на сезон.

«Добро пожаловать», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Последним местом работы Фариоли был Аякс, который он оставил в конце мая. 36-летний итальянский специалист возглавлял амстердамский клуб в течение последнего года. Фариоли не сумел привести Аякс в титул чемпионов Нидерландов, растеряв 9-очковое преимущество за 5 туров до финиша.

В услугах Франческо был заинтересован донецкий «Шахтер», но украинский клуб остановился на кандидатуре Арда Турана, который продолжает готовить «горняков» к новому сезону.

По теме:
Арсенал близок к подписанию одного из лучших форвардов мира
Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы. Этот клуб играл на КЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер ПСЖ будет работать в клубе из Саудовской Аравии
Франческо Фариоли Порту назначение тренера чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Порту
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Футбол | 06 июля 2025, 09:10 7
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?

Первое место занял Лионель Месси

Терпение и труд все перетрут. Парму возглавил 29-летний тренер
Футбол | 06 июля 2025, 11:43 5
Терпение и труд все перетрут. Парму возглавил 29-летний тренер
Терпение и труд все перетрут. Парму возглавил 29-летний тренер

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о почти сказочной истории Карлоса Куэсты

Звезда ПСЖ: «Травма Мусиалы? Мы поддержали Доннарумму»
Футбол | 06.07.2025, 13:16
Звезда ПСЖ: «Травма Мусиалы? Мы поддержали Доннарумму»
Звезда ПСЖ: «Травма Мусиалы? Мы поддержали Доннарумму»
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Футбол | 06.07.2025, 08:31
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Волейбол | 05.07.2025, 16:33
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
05.07.2025, 06:47 2
Футбол
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
04.07.2025, 21:33 51
Теннис
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 10
Футбол
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
04.07.2025, 23:21
Футбол
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
05.07.2025, 21:52 8
Теннис
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
06.07.2025, 00:12
Бокс
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
05.07.2025, 20:03 4
Футбол
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
04.07.2025, 17:35 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем