ОФИЦИАЛЬНО. Порту назначил тренера, которым интересовался гранд УПЛ

Порту официально объявил о назначении итальянского специалиста Франческо Фариоли на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, итальянский коуч подписал контракт с «драконами» к лету 2027 года с возможностью пролонгации еще на сезон.

«Добро пожаловать», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Последним местом работы Фариоли был Аякс, который он оставил в конце мая. 36-летний итальянский специалист возглавлял амстердамский клуб в течение последнего года. Фариоли не сумел привести Аякс в титул чемпионов Нидерландов, растеряв 9-очковое преимущество за 5 туров до финиша.

В услугах Франческо был заинтересован донецкий «Шахтер», но украинский клуб остановился на кандидатуре Арда Турана, который продолжает готовить «горняков» к новому сезону.