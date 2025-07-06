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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 13:00 |
916
0

Киевский клуб взял на просмотр двух бразильских футболистов

«Левый Берег» усиляется перед новым сезоном

06 июля 2025, 13:00 |
916
0
Киевский клуб взял на просмотр двух бразильских футболистов
ФК Левый Берег

«Левый Берег» продолжает попытки усилить состав перед предстоящим сезоном, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, в киевском клубе просмотр проходят сразу 2 бразильских футболиста: 19-летний Венделл, выступающий за «Ибрачину» и 22-летний опорный полузащитник Луан Оливейра из «Такарайтинги».

Оба бразильца тренируются с украинской командой и играют в контрольных матчах.

Предстоящий сезон «Левый Берег» проведет в Первой лиге – в переходных матчах за право выступать в Украинской Премьер-лиге киевский коллектив дважды уступил «Металлисту 1925».

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» и «Чернигов» провели спарринг.

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Левый Берег Киев трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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