Киевский клуб взял на просмотр двух бразильских футболистов

«Левый Берег» продолжает попытки усилить состав перед предстоящим сезоном, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, в киевском клубе просмотр проходят сразу 2 бразильских футболиста: 19-летний Венделл, выступающий за «Ибрачину» и 22-летний опорный полузащитник Луан Оливейра из «Такарайтинги».

Оба бразильца тренируются с украинской командой и играют в контрольных матчах.

Предстоящий сезон «Левый Берег» проведет в Первой лиге – в переходных матчах за право выступать в Украинской Премьер-лиге киевский коллектив дважды уступил «Металлисту 1925».

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» и «Чернигов» провели спарринг.