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Товарищеские матчи
Левый Берег
05.07.2025 16:00 – FT 1 : 1
Чернигов
Матч прекращен на 81-й минуте из-за воздушной тревоги
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Украина. Первая лига
05 июля 2025, 21:58 |
175
0

Доиграть помешала тревога. Левый Берег и Чернигов провели спарринг

«Левый Берег» сыграл вничью во втором матче подряд

05 июля 2025, 21:58 |
175
0
Доиграть помешала тревога. Левый Берег и Чернигов провели спарринг
ФК Левый Берег

«Левый Берег» и «Чернигов» следующий сезон проведут в Первой лиге. «Левый Берег» вылетел из УПЛ, а ФК «Чернигов» поднялся из Второй лиги.

Для «Левого Берега» спарринг с «Черниговом» стал вторым на учебно-тренировочных сборах. Ранее команда Андрея Гаврюшова сыграла вничью 1:1 с винницкой «Нивой».

ФК «Чернигов» открыл счет в начале поединка. Отличился Андрей Новиков. Киевский клуб отыгрался перед перерывом. На 41-й минуте счет сравнял Андрей Ризнык.

Доиграть матч до конца команды не смогли. Поединок пришлось прервать на 81-й минуте из-за баллистической угрозы.

Товарищеский матч. 5 июля. Киев

«Левый Берег» – «Чернигов» – 1:1

Голы: Ризнык, 41 – Новиков, 3

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учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи Левый Берег Киев Чернигов Первая лига Украины Андрей Новиков (футболист) Андрей Ризнык
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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