Доиграть помешала тревога. Левый Берег и Чернигов провели спарринг

«Левый Берег» и «Чернигов» следующий сезон проведут в Первой лиге. «Левый Берег» вылетел из УПЛ, а ФК «Чернигов» поднялся из Второй лиги.

Для «Левого Берега» спарринг с «Черниговом» стал вторым на учебно-тренировочных сборах. Ранее команда Андрея Гаврюшова сыграла вничью 1:1 с винницкой «Нивой».

ФК «Чернигов» открыл счет в начале поединка. Отличился Андрей Новиков. Киевский клуб отыгрался перед перерывом. На 41-й минуте счет сравнял Андрей Ризнык.

Доиграть матч до конца команды не смогли. Поединок пришлось прервать на 81-й минуте из-за баллистической угрозы.

Товарищеский матч. 5 июля. Киев

«Левый Берег» – «Чернигов» – 1:1

Голы: Ризнык, 41 – Новиков, 3