Топовое предложение. Роналду потребовал у Аль-Насра трансфер звезды Реала

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал запрос на трансфер игрока «Реала», сообщает SkySports.

По информации источника, этим футболистом является бразильский вингер Родриго. 40-летний игрок попросил руководство сделать все возможное для подписание 24-летней звезды испанского клуба.

«Аль-Наср» готов сделать топовое предложение, от которого почти невозможно отказаться. При этом сам Родриго хотел бы продолжить свою карьеру в Английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось о том, что был назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 «Реал» – «Боруссия».