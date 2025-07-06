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Испания
06 июля 2025, 12:34 |
1201
1

Топовое предложение. Роналду потребовал у Аль-Насра трансфер звезды Реала

Легендарный португалец хочет видеть Родриго в «Аль-Насре»

06 июля 2025, 12:34 |
1201
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Топовое предложение. Роналду потребовал у Аль-Насра трансфер звезды Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал запрос на трансфер игрока «Реала», сообщает SkySports.

По информации источника, этим футболистом является бразильский вингер Родриго. 40-летний игрок попросил руководство сделать все возможное для подписание 24-летней звезды испанского клуба.

«Аль-Наср» готов сделать топовое предложение, от которого почти невозможно отказаться. При этом сам Родриго хотел бы продолжить свою карьеру в Английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось о том, что был назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 «Реал» – «Боруссия».

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Даниил Кирияка Источник: Sky Sports
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Victor673256ua
Думаю Родріго не погодиться на перехід в Саудівську Аравію. Тим більше на обрії Арсенал 
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