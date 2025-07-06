Топовое предложение. Роналду потребовал у Аль-Насра трансфер звезды Реала
Легендарный португалец хочет видеть Родриго в «Аль-Насре»
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал запрос на трансфер игрока «Реала», сообщает SkySports.
По информации источника, этим футболистом является бразильский вингер Родриго. 40-летний игрок попросил руководство сделать все возможное для подписание 24-летней звезды испанского клуба.
«Аль-Наср» готов сделать топовое предложение, от которого почти невозможно отказаться. При этом сам Родриго хотел бы продолжить свою карьеру в Английской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось о том, что был назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 «Реал» – «Боруссия».
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